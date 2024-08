Uau! Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank mostram detalhes de rancho na serra do RJ

Entusiasmados, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abriram as portas de rancho luxuoso onde passam momentos em família: "Lugar especial"

Em entrevista à Casa Vogue publicada na última segunda-feira, 5, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank abriram as portas de seu rancho luxuoso localizado na serra do Rio de Janeiro! Em um terreno de 280 mil m², o casal priorizou um local com matérias-primas naturais para partilhar bons momentos ao lado dos filhos.

Durante o bate-papo, Giovanna explicou que quando Zyan, o filho mais novo, nasceu, a pandemia estava em seu ponto mais crítico. Isolados em casa com os filhos Titi e Bless, eles decidiram que a prioridade naquele momento seria focar em um convívio familiar saudável. “Queríamos estar juntos em um lugar especial, que concretizasse o sonho de ter um refúgio remoto, longe da cidade grande e repleto de vegetação e animais. Para as crianças, sabíamos que seria valioso proporcionar uma infância mais livre, sem frescuras, em contato com uma natureza mais intocada”, disse ela ao veículo.

"Construímos o visual dos ambientes aos poucos, sem pressa, mas sempre de olho na sustentabilidade e nas criações de nomes brasileiros", completou Bruno.

O rancho de Gagliasso e Ewbank está localizado em Membeca, condomínio rural a 124 km do Rio de Janeiro. Os artistas logo se encantaram pelo pôr do sol e não hesitaram em investir no imóvel. “O visual era lindo demais. Ficamos tão hipnotizados com as cores que tingiam o céu que estendemos uma toalha na terra batida e improvisamos um piquenique. Assim selamos a aliança com este lote de 280 mil m² no alto da montanha, parte de uma fazenda que era pasto”, recordou Bruno.

“Antes mesmo de definir o posicionamento da casa, começamos a plantar árvores. Hoje já temos mais de 23 mil mudas em pleno crescimento. Nossa meta é que isso vire uma floresta”, completou o ator, entusiasmado.

Com uma decoração rústica e cheia de transparência, a família sobre a serra quase todos os finais de semana. O Rancho da Montanha, nome dado à propriedade, tornou-se o ponto de encontro da família e o lar de uma grande variedade de animais e árvores de estimação. Entre elas, destaca-se um baobá importado da África, situado à beira do lago de carpas, e uma oliveira, que se sobressai como uma escultura ao lado da casa principal.

“Se nossos filhos não tivessem uma rotina escolar, acho que estaríamos morando aqui. Quem sabe um dia...”, ressaltou Giovanna, que acrescentou que o rancho é o lugar onde ela mais se sente relaxada. “O Bruno chega e some, enlouquecido cuidando da horta, plantando mudas de árvores e tratando dos animais. Vira um fazendeiro. É a forma dele de descansar e se desligar um pouco da maratona intensa de gravações”, contou.

Ainda durante o tour no imóvel, Gioh contou que adora o 'silêncio e a calma' proporcionados pelo local. “Durmo profundamente e curto demais estar com as crianças, percebendo como cada uma tem um jeito de se apropriar deste universo mágico que virou nosso porto seguro”.

Confira detalhes do Rancho da Montanha na íntegra:

