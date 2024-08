Silvio Santos: Duas filhas do apresentador se casaram na mansão dele

Você lembra? Filhas de Silvio Santos, Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel se casaram na mansão do pai. Relembre as fotos

A mansão do apresentador Silvio Santos já foi cenário para dois casamentos na família. A propriedade luxuosa fica localizada no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, e foi o local escolhido por Patrícia Abravanel e Rebeca Abravanel, filhas dele, para seus casamentos nos últimos anos. Que tal relembrar as fotos dos eventos das duas?

O casamento de Patrícia Abravanel aconteceu em 2017, quando ela se uniu com o político Fábio Faria em uma cerimônia luxuosa. A cerimônia foi judaico-cristã e aconteceu na casa dos pais dela, Silvio Santos e Íris Abravanel. A festa contou com cerca de 200 convidados . “Escolhemos um final de tarde em um lugar muito especial para dizer sim um ao outro: a casa da nossa família”, disse ela na época.

Confira as fotos do casamento de Patrícia Abravanel e Fábio Faria:

Por sua vez, Rebeca Abravanel se casou em junho de 2019 com o jogador de futebol Alexandre Pato. Os dois também escolheram a mansão dos pais dela para o grande dia. Em uma cerimônia discreta, eles reuniram seus amigos e familiares para uma festa intimista.

Relembre as fotos do casamento de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato:

Silvio Santos faleceu aos 93 anos de idade no dia 17 de agosto de 2024, em decorrência da broncopneumonia após ter infecção por H1N1. O comunicador não teve velório aberto, já que deixou a orientação para sua família fazer o enterro rapidamente e seguindo as tradições judaicas, pois ele era judeu.

Logo na entrada do cemitério durante o sepultamento do apresentador, a família pediu para colocarem a reprodução da carta que escreveram sobre este momento de luto. O cartaz com a carta estava visível para todos que se aproximavam do local para o último adeus para o comunicador.

Na mensagem, a família disse: "Colegas de auditório, colegas de uma vida, o que dizer para vocês nesse momento? Acreditamos que muitos de vocês estejam compartilhando da mesma saudade que nós hoje estamos sentindo. Queremos dizer para vocês que por muitas vezes, ao longo da vida, a medida que nosso pai ia ficando mais velho, ele ia expressando um desejo com relação à sua partida. Ele pediu para que assim que ele partisse, que o levássemos direto para o cemitério e fizéssemos uma cerimônia judaica. Ele pediu para que não explorássemos a sua passagem".

"Ele gostava de ser celebrado em vida e gostaria de ser lembrado com a alegria que viveu. Ele nos pediu para que respeitássemos o desejo dele. E assim vamos fazer. Por este motivo, pedimos a compreensão de todos vocês. De guardar na memória tudo de bom que ele fez e de tantas alegrias que ele nos trouxe ao longo dos anos. Ele foi muito feliz com tudo que fez. E sempre fez tudo do fundo do seu coração. Ele amou o Brasil e os brasileiros. Com muito carinho e respeito a todos vocês, Família Abravanel", finalizaram.