Quarto e closet de Flavia Pavanelli custaram mais de R$ 5 milhões: 'Blindados'

Com decoração luxuosa e itens de grife, quarto e closet de Flavia Pavanelli podem custar mais de R$ 5 milhões; veja o que ela disse sobre o ambiente

O quarto e o closet de Flavia Pavanelli são impressionantes em questão de tamaho, estilo e luxo. Em sua rede social, a atriz já mostou um pouco dos espaços e sempre chama atenção principalmente com os itens de grife em suas prateleiras. Mas quanto será que custou tudo isso?

Em entrevista recente ao podcast No Lucro, da CNN, a famosa revelou que gastou mais de R$ 5 milhões com reformas, decoração e muito mais. Inclusive, ela falou que tudo é blindado já que dentro do closet há objetos valiosos. Janelas, porta, tudo tem controle de acesso, além de no espaço ser tudo automatizado.

"A gente tá falando de um quarto de quase R$ 5 milhões de reais?", perguntou o apresentador do podcast da CNN. Flavia Pavanelli, então, respondeu. "Sim, por isso que tudo é blindado também", contou.

A atriz explicou melhor os gastos. "Olha, eu acredito que hoje valha aí uns R$ 7 milhões, pensando na casa como um todo, e estrutura que a gente pode oferecer", comentou sobre até valer mais levando em consideração tudo.

Ainda nas últimas semanas, Flavia Pavanelli tomou um susto ao encontrar uma barata em uma de suas calças. A famosa foi vestir a peça e teve a surpresa indesejada.

Flavia Pavanelli se pronuncia sobre aparência 'diferente' de sua barriga

A atriz Flavia Pavanelli estava curtindo o verão da Espanha em grande estilo e deu o que falar ao compartilhar fotos de biquíni em sua rede social. Nos últimos meses, a influenciadora surgiu com um modelo verde e amarelo, de crochê, e chocou com sua barriga desenhada.

Por ter as entradinhas do abdômen bem marcadas, a famosa dividiu opiniões e gerou vários comentários sobre ter feito alguma cirurgia para ficar com a aparência dessa maneira. Divertindo-se da discussão que foi criada em torno da situação de sua barriga, Flavia Pavanelli se pronunciou e deixou claro que não fez interveções cirúrgicas na região e que esse é seu corpo natural.

"Eu sempre me divirto com as discussões sobre minha barriga. A coitada é polêmica, viu?", deu risada se mostrando acostumada com as reações acerca de seu corpo. Nos comentários, ela negou ter feito lipo LAD ou HD, deixando claro que suas curvas são dessa maneira mesmo. Saiba mais aqui.