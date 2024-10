Flavia Pavanelli tem 'surpresa' nojenta ao colocar calça: 'Novo medo'

Dona de um closet luxuoso, Flavia Pavanelli tem 'surpresa' indesejada ao vestir peça; influenciadora encontrou bicho morto

A influenciadora digital Flavia Pavanelli sempre chama a atenção com seu estilo e impressiona com seu closet lotado de itens de alto padrão. Mas, apesar de tanto luxo, a atriz teve uma "surpresa" nojenta e bastante indesejada ao vestir uma calça neste domingo, 06.

Após tomar o susto ao colocar a roupa e sentir algo diferente, a famosa compartilhou o episódio traumatizante pelo qual passou. Flavia Pavanelli então contou que encontrou uma barata morta ao experimentar o item em seu corpo.

"Eu acabei de vestir uma calça, que tava uma barata dentro, vocês têm noção? Eu só senti um negócio muito nojento nas pernas, não sei, tô com uma vontade de rir e chorar ao mesmo tempo, é desesperador... pelo menos ela tava morta, não sei o que sentir", declarou abismada.

Muito abalada com a situação, ela compartilhou que ficou traumatizada. "Novo medo desbloqueado: fui vesti uma calça e tinha uma barata dentro!", escreveu. "Não sei o que dizer", falou passada com a situação.

Veja o que aconteceu com Flavia Pavanelli:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Pavanelli (@flaviapavanelli)

Flavia Pavanelli se pronuncia sobre aparência 'diferente' de sua barriga

A atriz Flavia Pavanelli estava curtindo o verão da Espanha em grande estilo e deu o que falar ao compartilhar fotos de biquíni em sua rede social. Nos últimos meses, a influenciadora surgiu com um modelo verde e amarelo, de crochê, e chocou com sua barriga desenhada.

Por ter as entradinhas do abdômen bem marcadas, a famosa dividiu opiniões e gerou vários comentários sobre ter feito alguma cirurgia para ficar com a aparência dessa maneira. Divertindo-se da discussão que foi criada em torno da situação de sua barriga, Flavia Pavanelli se pronunciou e deixou claro que não fez interveções cirúrgicas na região e que esse é seu corpo natural.

"Eu sempre me divirto com as discussões sobre minha barriga. A coitada é polêmica, viu?", deu risada se mostrando acostumada com as reações acerca de seu corpo. Nos comentários, ela negou ter feito lipo LAD ou HD, deixando claro que suas curvas são dessa maneira mesmo. Saiba mais aqui.