Flavia Pavanelli se pronuncia sobre aparência 'diferente' de sua barriga

Após postar fotos de biquíni e causar polêmica com situação de sua barriga, Flavia Pavanelli se pronuncia sobre aparência de seu abdômen; veja

A atriz Flavia Pavanelli está curtindo o verão da Espanha em grande estilo e deu o que falar ao compartilhar fotos de biquíni em sua rede social. Nos últimos dias, a influenciadora surgiu com um modelo verde e amarelo, de crochê, e chocou com sua barriga desenhada.

Por ter as entradinhas do abdômen bem marcadas, a famosa dividiu opiniões e gerou vários comentários sobre ter feito alguma cirurgia para ficar com a aparência dessa maneira. Divertindo-se da discussão que foi criada em torno da situação de sua barriga, Flavia Pavanelli se pronunciou e deixou claro que não fez interveções cirúrgicas na região e que esse é seu corpo natural.

"Eu sempre me divirto com as discussões sobre minha barriga. A coitada é polêmica, viu?", deu risada se mostrando acostumada com as reações acerca de seu corpo. Nos comentários, ela negou ter feito lipo LAD ou HD, deixando claro que suas curvas são dessa maneira mesmo.

É bom lembrar que Flavia Pavanelli sempre fala sobre as questões de aparência e já revelou ter se arrependido de ter feito procedimentos em excesso. "Com uns 16, 17 [anos], eu comecei a fazer procedimentos e com 23 eu não estava me reconhecendo. Passei pela fase da gente querer mexer, fazer um milhão de coisas, e eu comecei a não me reconhecer mais. Isso foi muito ruim. Aí eu tirei a boca [remoção do botox] a primeira vez. Hoje eu tenho boca, mas é só um tiquinho de nada. Parte da minha decisão de remover veio do público, mas a outra veio de eu olhar no espelho e falar para mim mesma: 'Ops…Perdi a mão'", contou ela em entrevista ao GShow.

