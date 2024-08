Zezé di Camargo impressiona ao comprar presente milionário para ajudar Wanessa

Wanessa Camargo estaria se mudando da casa da mãe após receber ajuda de Zezé di Camargo para conquistar imóvel próprio; aos detalhes!

Parece que Wanessa Camargo está de mudança! Após Zilu Camargo revelar que não pretende voltar a morar no exterior, a cantora teria recebido um presente generoso de seu pai, Zezé di Camargo, para sair da casa da mãe. Segundo o jornal Extra, o cantor investiu aproximadamente R$ 5 milhões na compra de uma nova casa só para a filha.

De acordo com o jornal, Zezé decidiu abrir a carteira com um presente para a filha e comprou um imóvel novíssimo no Condomínio Alphaville, em Santana de Parnaíba, São Paulo, por R$ 5,5 milhões. Além de já residir no condomínio há muitos anos, Wanessa terá mais privacidade e ficará próxima da mãe, que também mora na região.

Vale lembrar que após o fim de seu casamento, Wanessa passou a morar na casa de sua mãe, já que Zilu Camargo estava vivendo nos Estados Unidos e seu imóvel estava vazio. No entanto, a situação mudou quando a cantora foi confinada no Big Brother Brasil e sua mãe retornou para casa temporariamente para apoiá-la.

Acontece que Zilu mudou de ideia e revelou recentemente que iria continuar morando no Brasil: “Vou ficar morando em São Paulo. Agora, só vou para os Estados Unidos para passear, ver o namorado e o Bilu", disse a famosa. Com isso, Wanessa não moraria mais sozinha e parece ter recebido a ajuda do pai para conquistar a casa própria.

É importante mencionar que, após o confinamento, surgiram rumores de que Wanessa e seu namorado, Dado Dolabella, estariam construindo uma casa, especialmente após circularem boatos de que a mãe da cantora seria contra o namoro. No entanto, a equipe dela desmentiu essas especulações, confirmando que ela continua morando com a mãe.

Zilu choca ao falar sobre Wanessa 'estar vulnerável à agressão':

Com a ida de Wanessa para o BBB, as acusações contra Dado Dolabella voltaram a ser assunto, e circularam rumores de que Zilu Camargo teria tentado afastar a filha do genro depois de sua saída conturbada do reality. Agora, ela foi questionada sobre as acusações envolvendo o namorado de sua herdeira em uma entrevista com uma delegada em seu podcast.

"Falar de filho é tão difícil, porque a gente cria com tanto amor, com tanta preocupação, com tanta dedicação, e quando eles crescem, eles ficam independentes, e aí eles têm escolha. Tenho três filhos, e sempre os ensinei, religião, fé, mostrando o que é a família. Dentro de casa não existia isso, existia muito amor”, Zilu abriu o coração sobre o relacionamento da filha.