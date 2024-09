Cristiano Ronaldo abre vagas de emprego para novos funcionários; confira salário

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está em busca de novos funcionários para trabalhar em seu hotel na Espanha; saiba como concorrer

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está em busca de novos funcionários para integrar sua equipe. As vagas de trabalho divulgadas pelo craque português são para seu hotel Pestana CR7, localizado em Madrid, na Espanha.

De acordo com informações divulgadas em plataformas de emprego online, o jogador do time Al-Nassr, da Arábia Saudita, oferece contratos firmes, salários altíssimos e férias de 50 dias aos funcionários. O hotel do atleta, inclusive, vem recebendo avaliações positivas de pessoas que já passaram por lá.

Atualmente, as vagas para trabalhar no empreendimento de Cristiano Ronaldo estão disponíveis em quatro áreas: porteiro, supervisor de alimentos e bebidas, garçom júnior e auxiliar de garçom - em todas, o inglês é essencial.

A pessoa contratada para o cargo de porteiro, que exige três anos de experiência, receberá 23.000 euros anuais. Já para a supervisão de alimentos, duas vagas de 28.000 euros anuais - cerca de R$ 14 mil - estão abertas.

Por fim, para ocupar o cargo de garçom, é oferecido 13.000 euros, com contrato temporário. Os candidatos interessados poderão preencher os dados e enviar o currículo através das plataformas onde as vagas estão anunciadas.

A nova mansão milionária de Cristiano Ronaldo

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo está prestes a ter uma nova casa para viver com sua família. O atleta comprou um terreno em um local luxuoso para construir sua própria mansão.

A casa já está sendo construída em um terreno na região de Cascais, perto de Lisboa, Portugal. O local tem vista para a área costeira da Quinta da Marinha e promete ser uma das mais caras da região. O terreno tem quase mil metros quadrados e a obra deve terminar ainda em 2024.

A imprensa local já informou que o projeto da mansão inclui academia, sala de massagem, cinema, piscinas interna e externa, suíte de 300 metros quadrados e garagem com várias vagas.