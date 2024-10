Maitê Proença vende apartamento de luxo por valor milionário, diz jornal

A atriz Maitê Proença já conseguiu vender o apartamento de luxo que tinha no Rio de Janeiro. Saiba qual foi o valor da venda

A atriz Maitê Proença já finalizou a venda do seu apartamento de luxo no Rio de Janeiro. De acordo com o site F5, do jornal Folha de S. Paulo, ela vendeu a propriedade que fica no edíficio Chopin, ao lado do Hotel Copacabana Palace.

A publicação informou que o apartamento foi vendido por um valor entre R$ 4 milhões e R$ 4,3 milhões. O condomínio do local custa cerca de R$ 2.831 e o IPTU é de R$ 1.300.

O prédio é o lar de outros famosos, como Narcisa Tamborindeguy e o cantor Gilberto Gil. O local foi construído na década de 1950 e possui 60 apartamentos.

Maitê Proença explicou venda do apartamento

Há pouco tempo, Maitê Proença contou o motivo para colocar o apartamento à venda. Em uma conversa com o Jornal O Globo, a artista revelou que quer uma vida mais tranquila e com ares de interior. Por isso, ela quis vender o apartamento para comprar outra propriedade. “Quero investir numa terra com galinhas, água limpa e horta para minhas netas viverem uma vida mais pé no chão. Desisti por um período, mas agora retomei a ideia. Está à venda”, disse ela.

Há pouco tempo, ela revelou o principal destaque do apartamento. "O que ele tem de maravilhoso e diferente em relação a outros no mesmo prédio é a luz. Ele é absolutamente claro, todo iluminado, dos cômodos à área de serviço, é um apartamento alegre e que produz alegria", afirmou.

O local tem dois quartos, sala de TV, sala de estar e jantar, cozinha, despensa, louceiro, garagem e portaria 24 horas. O condomínio custa R$ 2.831 e o IPTU por mês é de R$ 1.359.