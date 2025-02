A cantora sertaneja Maiara, de 37 anos, revela detalhes da dieta "equilibrada" e de sua rotina de exercícios para ganhar massa muscular

A cantora sertaneja Maiara, da dupla com a irmã gêmea Maraisa, decidiu dar detalhes sobre a sua dieta e a rotina de exercícios para ganhar massa muscular e alcançar o corpo dos sonhos. A artista, que realizou um show no Espaço Hall, no Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira, 31, desmentiu os rumores de que estivesse seguindo a famosa "dieta do ovo", adotada pela musa fitness Gracyanne Barbosa e pela influenciadora Virginia Fonseca.

“Não, eu até brinquei que não ia falar qual era minha dieta. Mas na verdade não tem muito segredo, eu como bastante proteína, tenho malhado bastante, tenho evitado bebida alcoólica, levando uma vida mais saudável, acordando cedo, arrisco um surf de vez em quando”, disse em entrevista ao portal LeoDias.

E ainda afirma que a sua motivação é ter uma vida mais ativa: “Queria ganhar massa muscular com qualidade e eu tô conseguindo, graças a Deus, com muita força, estou com uma equipe maravilhosa me ajudando. Não tem milagre, tem que ir pra academia e fazer uma dieta equilibrada!”, pontuou na ocasião.

Maiara surge de roupão e mostra intimidade

Na semana passada, Maiara impressionou os seus mais de 12 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram ao surgir em uma série de imagens usando um roupão. Embora o traje seja simples, na verdade, a imagem revela um pouco de sua intimidade, que foi registrada pelo maquiador Thiago Pioli.

Nas imagens em questão, Maiara surge de bobs no cabelo e posa só de roupão. Além de exibir a maquiagem feita por Thiago, a sertaneja glamuriza os registros ao usar acessórios como pulseiras, anéis e brincos. Confira!

