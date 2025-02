A irmãs Maiara e Maraisa choram ao falar sobre incentivo do pai, Marco Cesar, na carreira e revelam que moram em mansão que foi do cantor Leonardo

A dupla sertaneja Maiara & Maraisa se emocionou no novo episódio do programa Viver Sertanejo, exibido na TV Globo neste domingo, 2, ao relembrar o início da carreira e o apoio do pai das irmãs gêmeas, Marco Cesar. As duas comoveram o titular da atração, o cantor sertanejo Daniel, ao falar sobre o cuidado do pai, que hoje ajuda a gerenciar o sucesso das artistas.

"Ele foi um dos grandes incentivadores. Ele foi tido como louco por acreditar numa dupla de mulheres cantando sertanejo. Ele sempre foi muito protetor", começou Maiara durante o bate-pao.

Maraisa ressaltou ainda o cuidado do pai sempre que a dupla chega de viagem: "Todas as vezes que a gente chega em Goiânia, quando a gente abre a porta e fecha do avião é ele sempre que está lá", pontuou.

Confira, abaixo, o trecho emocionante do bate-papo:

Na conversa, a dupla ainda falou como lida com críticas e os desafios da carreira, além de revelar que mora atualmente na mansão que foi do cantor sertanejo Leonardo.

"A gente mora numa casa que é sertaneja. O Leonardo morava na casa. A gente mora de frente para um lago, vemos a capivara em volta, a gente aproveita", disse Maiara.

Maraisa e Fernando Mocó celebram viagem para Foz do Iguaçu

No início do ano, a cantora Maraisa surgiu curtindo alguns dias em Foz do Iguaçu, no Paraná, na companhia do noivo, Fernando Mocó. No dia 8, inclusive, a artista se mostrou encantada ao conhecer as Cataratas do Iguaçu.

“Acordamos e estamos aqui indo em direção às Cataratas… Vocês precisam conhecer, o lugar é lindo. Muita selva, o hotel é maravilhoso. A gente acordou hoje com vistas pras Cataratas”, disse entusiasmada. Na sequência, Maraisa publicou um vídeo exibindo a queda d’água: “Parece de mentira, mas é real”. Confira!

