Luva de Pedreiro e Távila Gomes impressionam com decoração luxuosa de Natal

Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, e sua companheira, Távila Gomes, já estão em clima de natal e mostraram a decoração para a data comemorativa

Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, e sua companheira, Távila Gomes, já estão em clima de natal e renovaram a fachada da nova casa com uma decoração especial para a data comemorativa, que será a primeira no imóvel.Após reatar o relacionamento com a mãe de seu primeiro filho, Davi, o influenciador se mudou para Recife, Pernambuco, e comprou a nova residência no valor de R$ 1 milhão.

No feed do Instagram, Távila compartilhou fotos da casa enfeitada. "É tempo de natal! Aqui em casa, a contagem regressiva para a visita do Papai Noel já começou! Estamos super empolgados com os preparativos", escreveu ela.

Nos comentários, os internautas deixaram mensagens de carinho. "Que o menino Jesus abençoe essa família", disse uma. "Amo essa família, abençoados", comentou outro. "Deus abençoe sempre. Tudo lindo", opinou um terceiro.

Veja:

Nova chance! Luva de Pedreiro reata namoro com Távila Gomes

Em setembro deste ano, Luva de Pedreiro surpreendeu ao publicar uma foto em suas redes sociais com Távila Gomes. Sete meses após o nascimento de seu filho e o término conturbado com a influenciadora, a assessoria do jogador confirmou que eles decidiram reatar o relacionamento e estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba.

Em seu perfil no Instagram, Luva de Pedreiro chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique posando ao lado da, até então, ex-namorada. Além de dividir o registro com a influenciadora, ele também adicionou um emoji de coração na legenda, o que reforçou as suspeitas de uma reconciliação entre eles.

Vale lembrar que Távila e Luva colocaram um ponto final no relacionamento pouco antes do nascimento do primeiro filho juntos, que foi nomeado como Davi Cristiano Ronaldo. Apesar do término, eles mantiveram o contato em prol do pequeno e fizeram algumas aparições juntos durante as festinhas de mesversário do herdeiro.

No entanto, Távila contou que o rompimento não foi amigável e que ela foi traída pelo influenciador no passado: “Desde quando saíram as fofocas, eu nunca me pronunciei por causa da minha saúde mental e da gestação. Mas uma hora cansa de ouvir e ler tantas coisas e vocês não sabem o que se passa por trás”, ela desabafou em suas redes sociais. Leia o desabafo completo.

