Filho de Luva de Pedreiro ganha festa temática em seu mesversário

Davi Cristiano Ronaldo, filho de Luva de Pedreiro e Távila Gomes, ganhou uma festa temática para comemorar seu sexto mês

Távila Gomes e Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, organizaram uma festa temática para comemorar o mesversário do filho, Davi Cristiano Ronaldo. O menino completou seis meses de vida nesta sexta-feira, 6, e ganhou uma festa com o tema 'pool party'.

No feed do Instagram, a influenciadora digital mostrou os detalhes do evento, que foi decorado com várias bexigas coloridas, ondas e boias, e contou com bolo e doces personalizados. Além disso, o pequeno surgiu com um look todo estiloso e brincando em uma piscina de bolinhas.

Ao dividir as fotos, Távila falou sobre os seis meses do herdeiro. "Hoje foi dia de festa! Comemorando o aniversário do meu pequeno, que já está completando 6 meses de pura alegria e sorrisos. Cada dia ao seu lado é uma nova aventura!", escreveu ela na legenda da publicação.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Távila Gomes (@tavilagomes)

Luva de Pedreiro reata namoro com Távila Gomes

Na última quarta-feira, 04, Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, surpreendeu ao publicar uma foto em suas redes sociais com Távila Gomes. Após o nascimento de seu filho e o término conturbado com a influenciadora, a assessoria do jogador confirmou que eles decidiram reatar o relacionamento e estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba.

Em seu perfil no Instagram, Luva de Pedreiro chamou a atenção dos seguidores ao compartilhar um clique posando ao lado da, até então, ex-namorada. Além de dividir o registro com a influenciadora, ele também adicionou um emoji de coração na legenda, o que reforçou as suspeitas de uma reconciliação entre eles.

Após a repercussão do clique, a assessoria do influenciador digital se manifestou e confirmou a segunda chance, além de detalhar a nova fase no namoro de Luva e Távila: "Já faz um tempinho. Eles estão morando juntos em João Pessoa, Paraíba. Está tudo bem, graças a Deus", um membro da equipe do jogador de futebol declarou ao Gshow.