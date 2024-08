Juliette atualiza status de obra em casa e toma decisão: 'Mais perto’

Após atraso em obra, a campeã do Big Brother Brasil 21 Juliette toma decisão de alugar casa temporária e contou sobre em suas redes sociais

A cantora Juliette está reformando sua nova mansão e mostrou aos seguidores como está o andamento da obra nesta segunda-feira, 05. A piscina da casa ficou pronta e já está cheia, enquanto o piso continua sendo instalado e em suas redes sociais a cantora desabafou sobre a demora:

"Eu subestimei a história da obra. Eu achei que ia resolver em pouco tempo tudo o que eu queria, todas as coisas maravilhosas que pensei com o Bruno, o arquiteto. Mas, estou aqui dizendo aqui dizendo que, sim, vocês estavam certos", disse.

Por conta dos atrasos na obra, a cantora decidiu alugar outro espaço para morar temporariamente. "O que eu pensava que ia levar um mês, serão dois, provavelmente três. Resultado do que vou fazer, além de chorar: vou alugar uma casa temporária. Quero esperar a casa ficar pronta do jeito que quero pra não mudar ainda em obras. Vou fazer tudo o que quero em três meses. Vou passar um mês, espero, em outra casa", contou.

"Vocês estão rindo, né. Pode rir, é rir pra não chorar. Fomos fazendo muitas alterações e eu fui sonhando demais. Enfim, o pessoal dessa casa aqui é um amor, esticaram o prazo muito além do que o necessário e não quero incomodar. Não quero ficar dependendo disso, fico mais tranquila em outra casa", continuou.

Foto: Reprodução / Instagram

Muito amor

Recentemente, Juliette curtiu uma viagem para Fernando de Noronha acompanhada pelo namorado Kaique Cerveny e tem compartilhado muitos registros nas redes sociais.

Na quinta-feira, 25, a famosa publicou em sua conta no Instagram uma série de fotos da viagem especial. Em uma das imagens, Juliette surgiu sorridente agarradinha com o amado. Em outra, a beldade mostrou sua boa forma ao posar com um vestido transparente e biquíni por baixo. "Noronha", escreveu Juliette na legenda, acompanhado por um emoji de coração.

Rapidamente, a publicação recebeu mais de 230 mil curtidas e milhares de comentários dos seguidores. "Vocês dois são lindos demais", escreveu uma internauta. "Vocês combinaram com a beleza de Noronha", comentou outra. "Como pode ser tão linda assim? Maravilhosa", elogiou uma terceira.