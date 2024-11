Eliezer revela estragos em sua mansão após chuvas: 'Susto foi grande'

Os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer viveram momentos de tensão em sua mansão em São Paulo durante as chuvas intensas na região

Os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer viveram momentos de tensão em sua mansão em Granja Viana, na Grande São Paulo, durante as chuvas intensas que atingiram a região. O temporal foi tão intenso que provocou a queda de duas árvores e gerou prejuízo para a família. Em entrevista ao jornal O Globo, ele lamentou o estrago.

"Caiu o mundo aqui no nosso condomínio. Caíram 14 árvores e duas foram dentro da minha casa. Destruiu o nosso telhado, um pedaço de tronco entrou na sala, quebrou a cachoeira, o deck... Tivemos alguns prejuízos, mas na hora o susto foi tão grande, que só o fato não tinha acontecido nada com a gente foi um alívio", disse ele.

Felizmente, o imóvel possui seguro, que cobriu os prejuízos. "O material a gente depois conserta. Mas temos seguro da casa, que cobriu. Se a gente tivesse pagado do nosso bolso teríamos um prejuízo de R$ 60 mil com tudo que foi destruído", disse ele.

Viih Tube e Eliezer abrem as portas de nova mansão e mostram lago de R$ 1 milhão

Recentemente, Viih Tube e Eliezer abriram as portas da nova mansão e pela primeira vez após a mega reforma que o casal fez no imovel. No canal Pod Delas, os influenciadores receberam Tata Estaniecki e Lucas Rangel e mostraram os detalhes do lar. O imóvel, avaliado em R$ 8,5 milhões, conta com lago artificial, dois cinemas, spa e brinquedoteca de 120 m².

Situada num terreno de 2.471 metros quadrados, a construção, segundo Eliezer, tinha o propósito de ser 'uma casa de campo no meio da cidade'."É uma experiência naturalista, orgânica, imersiva", disse o influenciador.

O casal revelou que o maior investimento da casa foi o lago artificial, que custou mais de 1 milhão de reais. Após mostrar a área externa, eles seguiram para os interiores. A academia e a brinquedoteca da filha do casal, Lua e que foi responsabilidade exclusiva de Viih Tube: "As ideias vieram de mim. Peguei tudo que eu sonhava quando era criança e coloquei aqui", contou a influenciadora. Leia mais!

