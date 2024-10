Após fortes chuvas, Eliezer usou as redes sociais para listar os danos na mansão em que mora com Viih Tube e a filha, Lua; confira

No último sábado, 12, Eliezer usou as redes sociais para trazer atualizações aos seguidores sobre as consequências que as fortes chuvas trouxeram à mansão em que mora com a filha, Lua, e a esposa, Viih Tube. Depois de relatar que uma árvore caiu em sua casa durante o temporal na noite de sexta-feira, dia 11, o influenciador exibiu os danos na propriedade.

"Gente, estamos todos bem. Estamos limpando, tirando a árvore que caiu na casa. Comunicação está difícil porque não tem água nem tem energia. Mas está tudo certo", disse ele nos Stories do Instagram.

Na sequência, o ex-BBB listou os estragos no imóvel, além de mostrar os galhos caídos na mansão. "Olha o tamanho da árvore que caiu. Quebrou um pedaço dela e foi destruindo tudo. Ainda quebrou um pedaço da pedra da cachoeira da piscina. Acabou com tudo. Mas Graças a Deus estamos vivos", refletiu.

"O tronco é muito grande. A gente está sem luz, água e internet aqui em casa. Caiu uma árvore inteira, um pedaço de outra e também caiu outra inteira na frente da casa. Estamos serrando para tirar", completou Eliezer.

Confira na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por famaglamour (@famaglamour2020)

