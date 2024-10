Eliezer confessa insegurança após cirurgia de sucesso: 'Quase um ano'

Em entrevista à Contigo!, o ex-BBB Eliezer conta detalhes da recuperação de cirurgia no joanete e comenta medo pré-operatório

Na última terça-feira, 8, o empresário e ex-BBB Eliezer mostrou em suas redes sociais o resultado da cirurgia para retirar o joanete – deformidade óssea que se caracteriza pela saliência na articulação da base do dedão do pé. Em entrevista à Contigo!, ele falou sobre o processo de recuperação e confessou inseguranças quanto ao tempo que levaria para se recuperar.

Aos cinco anos, Eliezer começou a perceber a saliência óssea, que passou a o incomodar bastante. “Tinha medo de fazer a cirurgia por conta do pós-operatório, que sempre diziam que era muito doloroso e tinha que ficar muito tempo sem pisar no chão; tanto que as pessoas geralmente fazem, no método da cirurgia tradicional, um pé e depois fazem o outro. Porque a recuperação mesmo, da cirurgia toda, é quase um ano”, contou o ex-BBB.

“Envolve fisioterapia, tempo de cicatrização do corte no pé (...) E esse método, do doutor Thiago Bittencourt, é maravilhoso porque não tem corte. São microfuros, e eu saio do hospital, literalmente, andando. E hoje, 12 dias depois da cirurgia, vi como o meu pé ficou. Achei que ficaria até mais inchado – ainda está um pouco inchado, por conta do processo –, mas sem dor nenhuma. Saí andando desde o primeiro dia”, emendou.

O pai de Lua apenas lamentou uma condição durante o processo de recuperação: “O único inconveniente foi ficar sem molhar o pé por 12 dias. Agora já posso molhar. Eu estava com o pé imobilizado, justamente porque tem um parafuso (...) Para não dar nenhum problema. Mas é isso: sem dores. Achei incrível o resultado!”.

Leia na íntegra na Contigo!