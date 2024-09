Decoração clássica da casa de Luciano Camargo rouba a cena em nova foto

Esposa de Luciano Camargo, Flávia Camargo exibe nova foto na casa da família e a decoração clássica chama a atenção. Veja como é

O cantor Luciano Camargo vive em uma mansão com a sua família e detalhes da decoração foram exibidos nas redes sociais neste final de semana. A esposa dele, Flávia Camargo, registrou uma foto com uma das filhas em uma sala da propriedade e mostrou como é a decoração do espaço.

Na imagem, os fãs puderam ver que o casal escolheu um estilo clássico para decorar o local. O ambiente conta com papel de parede com estilo romântico, tapetes com desenhos de flores, móveis no estilo colonial e móveis com detalhes especiais.

A foto compartilhada por Flávia foi para comemorar um passeio especial com a filha. As duas foram juntas ao show do cantor Nial Horan. "Hoje o dia foi com minha Ieie…. Amo estar com você filha, curto muito o que te deixa feliz. Obrigada por fazer questão da minha presença. Enquanto quiser, ficarei com você, assim como hoje, 5 horas em pé na frente do palco esperando o show começar… para te ver cantar enlouquecidamente como se não houvesse amanhã. Kkkkkkkkk. Te amo minha filha", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flavia Camargo (@flaviafcamargo)

Luciano Camargo nega fim da dupla

O cantor sertanejo Luciano Camargo abriu o jogo sobre a possibilidade de colocar um fim na dupla com seu irmão, Zezé Di Camargo. O artista negou os boatos sobre o fim da parceria, mesmo tendo projeto solo.

Ao dar uma entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT, ele falou sobre o disco gospel que lançou, e confessou que não planejava abrir agenda para fazer apresentações. "É um projeto que eu gravei há dois anos. Um pedido da minha mãe, ela pediu em 2002, o sonho dela é que todos os filhos cantem louvores. Eu e o Zezé já gravamos", contou.

"Eu gravei esse álbum para a minha mãe, sem pretensão de abrir agenda, de ser projeto de trabalho. Logo em seguida, a gente acabou tendo o privilégio de ter um especial na TV, passamos por vários programas, as músicas foram para as plataformas digitais", relembrou.

Mesmo com o disco e com as apresentações solo, Luciano garantiu que seguirá cantando com Zezé. "Esse ano vamos estrear um show novo. Nunca teve isso [de fim da dupla], graças a Deus. O Zezé tem o projeto dele rústico, está correndo o Brasil todo fazendo show", completou ele, citando o projeto solo do irmão.