Comprou ou alugou? Ex-BBB Beatriz revela a verdade sobre mansão

A ex-BBB Beatriz Reis chamou a atenção da internet ao contar que vai se mudar para uma mansão milionária. Agora, ela revelou se comprou ou alugou o espaço

A ex-BBB Beatriz Reis está de mudança! Depois de conquistar a fama com o Big Brother Brasil 24, da Globo, e brilhar em ações publicitárias, ela anunciou que vai levar sua família para viver em uma casa com mais conforto. Porém, uma questão ficou no ar: ela comprou ou alugou a mansão?

Em contato com o site Gshow, Beatriz contou que a nova casa é alugada. Mesmo assim, ela considera o lugar como seu novo lar e tem planos para construir uma casa do jeitinho que sua família deseja no futuro.

"Meu plano é construir uma casa com o nosso jeito, onde meus pais possam escolher todos os detalhes. A ideia é colocar ele em prática assim que tivermos tempo de encontrar o terreno, fazer o projeto, etc. Hoje, graças a Deus, estou começando a estruturar minha vida e poderei ajudar quem eu mais amo!", disse ela, e completou: "Saímos de uma casa muito humilde, onde eu não tinha cama, meu quarto não tinha porta e eu mal tinha espaço para guardar as roupas. Hoje tenho até closet! Estou muito grata com tudo que tem acontecido, pela oportunidade de realizar tantos trabalhos na saída do BBB".

Saiba mais sobre a nova casa de Beatriz Reis

De acordo com o Jornal Extra, a nova casa de Beatriz é avaliada em R$ 2,5 milhões. O local tem 333 metros quadrados e fica em um condomínio de luxo de Atibaia, em São Paulo. A casa tem quatro quartos, quatro banheiros, piscina, garagem para quatro carros, hidromassagem e churrasqueira.

Vale lembrar que Bia já contou que ficou milionária após o reality show da Globo - mesmo sem ser a campeã da temporada. Desde que saiu do confinamento, no qual ficou em quinto lugar, ela é um sucesso nas campanhas publicitárias de várias marcas na TV e na internet e também renovou o contrato com a Globo. Inclusive, ela vai dividir o palco com a apresentadora Eliana no programa Vem Que Tem durante a Black Friday.