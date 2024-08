Saiba quanto custa a nova mansão da ex-BBB Beatriz Reis

Milionária após o BBB 24, Beatriz Reis, a Bia do Brás, investe valor astronômico para dar uma nova casa para sua família

A ex-BBB Beatriz Reis, a Bia do Brás, está rica! E ela já aproveitou para dar um novo lar para sua família. A beldade anunciou que se mudou para uma mansão junto com sua mãe e surpreendeu pelo luxo do espaço ao mostrar uma foto das duas na frente da propriedade. Que tal saber quanto custa a nova casa dela?

De acordo com o Jornal Extra, a nova casa de Beatriz custou R$ 2,5 milhões. O local tem 333 metros quadrados e fica em um condomínio de luxo de Atibaia, em São Paulo. A casa tem quatro quartos, quatro banheiros, piscina, garagem para quatro carros, hidromassagem e churrasqueira.

Vale lembrar que Bia já contou que ficou milionária após o reality show da Globo - mesmo sem ser a campeã da temporada. Desde que saiu do confinamento, ela é um sucesso nas campanhas publicitárias de várias marcas na TV e na internet e também renovou o contrato com a Globo. Inclusive, ela vai dividir o palco com a apresentadora Eliana no programa Vem Que Tem durante a Black Friday.

O anúncio da conquista da nova casa da família de Bia foi feito por ela em um post no Instagram, no qual surgiu com a mãe para celebrar a nova fase da vida. "Mãe, um dia eu te prometi que nossa vida mudaria, e eu consegui! Foram muitos anos de luta pra chegar até aqui. Hoje começa um novo capítulo da nossa história e preciso expressar a minha gratidão a Deus por mais essa conquista! Mãe, bem-vinda à nossa nova casa", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Beatriz Reis Brasil 🍓 (@beatrizreisbrasil)

Contrato de Beatriz Reis com a Globo

Beatriz Reis, a Bia do Brás, é do Brasil e agora também da Globo! Nesta quarta-feira, 31, a emissora anunciou a atriz, vendedora e modelo como uma de suas mais novas contratadas. Ela conquistou seu espaço na emissora após consolidar seu sucesso no setor publicitário e se destacar em comparação aos seus colegas de confinamento do Big Brother Brasil 24.

Através das redes sociais, a Globo publicou uma nota para anunciar a contratação e revelou detalhes das vantagens que a vendedora vai encontrar ao ser agenciada pela emissora: “O Brasil do Brasil é ViU! Beatriz Reis, a Bia do Brás, assina novo contrato com a Globo e segue sendo agenciada comercialmente de forma exclusiva pela ViU”, disseram.

Além disso, a emissora fez questão de evidenciar o destaque comercial da antiga vendedora: “A ex-BBB já fechou parcerias com nove marcas de diversos segmentos, e agora renova com a Globo seu contrato de representação comercial para campanhas publicitárias em todas as plataformas, incluindo redes sociais”, escreveram sobre as publicidades.

“Vem com a gente pra não perder a oportunidade da sua marca estrelar do ladinho dela, hein!”, eles completaram informando que a atriz já está disponível para negócio. Ainda na publicação, a equipe incluiu uma declaração da ex-sister, que celebrou a novidade em sua carreira e a realização do sonho de integrar a equipe da Globo.