Conheça a nova mansão milionária da ex-BBB Beatriz Reis

Ao anunciar mudança para uma mansão luxuosa, a ex-BBB Beatriz Reis faz tour pela propriedade antes de levar seus móveis. Conheça o espaço

A ex-BBB Beatriz Reis vai se mudar para uma mansão luxuosa. Depois de viver com a família em uma casa simples durante o seu crescimento, ela anunciou que conquistou uma casa de luxo para morar. Antes de finalizar a mudança, a morena fez um tour pelo espaço em um vídeo nas redes sociais.

Nas imagens, ela registrou a área social em conceito aberto, com sala de estar, sala de jantar e cozinha. Além disso, a casa possui área gourmet espaçosa e piscina. Os quartos ficam no segundo andar e Beatriz ocupará uma suíte com vista para a piscina.

"Um sonho que se sonha junto, vira realidade! Vocês não tem noção do tamanho da minha felicidade em iniciar esse novo ciclo tão importante ao lado de pessoas que eu amo! E claro, vocês também, seus daaaaanados. Até chegar aqui, já morei em muitos lugares e sempre pensando em quando esse momento chegaria. Tudo valeu a pena", disse ela.

De acordo com o Jornal Extra, a nova casa de Beatriz custou R$ 2,5 milhões. O local tem 333 metros quadrados e fica em um condomínio de luxo de Atibaia, em São Paulo. A casa tem quatro quartos, quatro banheiros, piscina, garagem para quatro carros, hidromassagem e churrasqueira.

Vale lembrar que Bia já contou que ficou milionária após o reality show da Globo - mesmo sem ser a campeã da temporada. Desde que saiu do confinamento, no qual ficou em quinto lugar, ela é um sucesso nas campanhas publicitárias de várias marcas na TV e na internet e também renovou o contrato com a Globo. Inclusive, ela vai dividir o palco com a apresentadora Eliana no programa Vem Que Tem durante a Black Friday.

Conheça a mansão de Beatriz Reis: