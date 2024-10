Casa de Glória Maria vira espaço para mostra com homenagem à jornalista; veja fotos

Antiga residência da jornalista Glória Maria, onde ela passou os últimos anos de sua vida, abriga mostra de decoração no Rio de Janeiro

A mansão que a jornalista Glória Maria (1949-2023) passou seus últimos anos de vida, no bairro da Gávea, no Rio de Janeiro, abriga espaço para mostra de decoração com homenagem à comunicadora. A Morar Mais 2024, realizada até 17 de novembro, é uma vitrine de criatividade, sustentabilidade e acessibilidade, destacando propostas para o morar contemporâneo.

A residência, que sempre foi um sonho para a jornalista, ficou ocupada por ela até 2023, ano em que faleceu após complicações de um câncer no pulmão. No mês de março, foi noticiado que a mansão de Glória Maria foi colocada à venda.

A Varanda do Saber, assinada pelas arquitetas Dri Vieira e Cay Quintana, do escritório La Vie Arquitetura, é um espaço localizado na antiga casa da jornalista Glória Maria. Inspirado na arquitetura biofílica, o ambiente homenageia o legado de conhecimento e curiosidade da jornalista, criando um local de reflexão e trocas de ideias. “Queremos que o espaço continue a inspirar aprendizado, como Glória sempre fez”, explicam as arquitetas.

O endereço já pertenceu a outras importantes personalidades cariocas, como a feminista centenária Maria Aguinaga, que viveu lá por quase duas décadas. Na época, a recebeu presidentes da República, como Juscelino Kubitschek (1902-1976) e Tancredo Neves (1910-1985), além de figuras políticas.

SOBRE A MORAR MAIS

Na Morar Mais 2024, a arquiteta Letícia Monteiro apresenta a “Maison D’Lorchidée”, uma pop-up inspirada no charme parisiense, com direção criativa da jornalista Claudia Cruz. O ambiente, desenvolvido em apenas cinco dias, traz tecidos como veludo e crepe mousseline, orquídeas permanentes e tons pastéis combinados com madeira. “Paris sempre me inspirou por unir moda, arte e arquitetura”, comenta Letícia.

Os ambientes ganharam toques especiais com itens decorativos fornecidos pela Tom Morena Interiores, que contribuiu com peças cuidadosamente selecionadas para enriquecer os projetos e reforçar suas propostas estéticas.