Filhas de Gloria Maria prestam homenagem no dia do aniversário da mãe

A jornalista Gloria Maria, que morreu em fevereiro do ano passado em decorrência de um câncer, faria aniversário nesta quinta-feira, 15, e suas filhas, Maria e Laura, fizeram questão de homenageá-la nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, Laura, de 15 anos, publicou uma foto em que aparece combinando o look com a mãe e a irmã mais velha e se declarou. "Feliz aniversário, tudo de melhor para você. Você era a melhor mãe do mundo e ainda é", escreveu a jovem. A homenagem foi republicada pelo perfil da apresentadora.

Maria, de 16 anos, compartilhou algumas fotos em que aparece pequena ao lado de Gloria Maria e escreveu uma bela mensagem. "15/08. Hoje é um dia muito especial, o seu aniversário. Mesmo não estando mais fisicamente conosco, sinto sua presença e amor em cada lembrança e ensinamento que você me deixou."

E completou: "Seu sorriso, suas palavras gentis e seu amor incondicional continuam a iluminar meu caminho. O seu legado de amor e bondade permanece vivo em todos nós. Feliz aniversário, mamãe, eu te amo muito. Maria Matta."

Confira as homenagens:

Laura homenageia a mãe - Reprodução/Instagram

Fantástico apresenta tutor como pai das filhas de Gloria Maria

O programa Fantástico, da Globo, exibiu uma reportagem com a participação especial de Maria e Laura, filhas da apresentadora Gloria Maria. As adolescentes participaram de uma cerimônia indígena para marcar o fim do luto pela morte da mãe e gostaram da experiência de vivenciar uma nova cultura para elas. Porém, um detalhe chamou a atenção. A reportagem chamou o tutor das meninas de pai delas.

No final da reportagem, o repórter conversou com Laura e Maria e também com Paulo Mesquita, que foi identificado como pai delas. Ele é o responsável por cuidar das duas após a morte da mãe e foi identificado como tutor delas após a morte da jornalista.

No trecho da reportagem, o repórter disse: "O pai dela [Laura] e da Maria sentiu que a cerimônia fez bem para as meninas". Então, Paulo Mesquita apareceu na tela e citou características marcantes da cerimônia e da jornalista.