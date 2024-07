Banheiro da mansão de Luciano Huck e Angélica vira ‘ninho de amor’ de famosos

Pode isso? Banheiro da mansão de Luciano Huck e Angélica é usado para momentos íntimos de famosos; entenda o motivo

Luciano Huck e Angélica costumam dar festas luxuosas em sua mansão localizada em um bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro. Acontece que a casa dos anfitriões, que já recebeu a visita de celebridades internacionais como Madonna e Bono Vox, tem um banheiro que se tornou o local de momentos íntimos para os famosos.

Quem revelou o detalhe curioso foi o humorista Eduardo Sterblitch, que confessou ter feito sexo em um dos cômodos da mansão dos apresentadores. Durante o programa 'Papo de Segunda', do GNT, o ator contou que os comunicadores têm um banheiro impressionante, que já foi seu 'ninho de amor' em uma das festas. João Vicente de Castro confessou ter usado o local pelo mesmo motivo.

"O [lugar] mais estranho foi na casa do Luciano Huck. A gente estava querendo, na verdade, transar, aí a gente falou ‘ah’ [pode ser no banheiro]. Só que o banheiro era muito bom, e isso me desconcentrou um pouco. Por isso que foi mais esquisito. Podia ser mais rápido, mais selvagem, boa, mas eu fiquei almejando as coisas dele", contou.

“Não broxei, mas não me concentrei. É um banheiro enorme! Tem cinema, carro. Já foi no banheiro do Luciano Huck? Tem uma descarga...”, ele brincou e perguntou para seu colega no programa, João Vicente de Castro. Acontece que ele também já usou o cômodo dos apresentadores para curtir um momento de intimidade: "Já transei lá também", disparou e eles caíram na risada; confira o relato:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

Conheça os detalhes da mansão de Luciano Huck e Angélica:

Para receber famosos como Eduardo Sterblitch e João Vicente de Castro, Luciano Huck e Angélica moram em uma mansão de tirar o fôlego, localizada no Joá, bairro nobre na zona sul do Rio de Janeiro. Inclusive, o terreno tem cerca de 4.000 m², uma capela ecumênica, cinema, piscinas, churrasqueira e um amplo jardim com vista para a Pedra da Gávea.

A mansão de 1.500 metros quadrados de área construída que conta 16 quartos, sendo seis suítes, um cinema, salão de jogos, diversas salas de estar, e um espaço que parece uma galeria de arte. As janelas e portas de vidro são um dos destaques, permitindo que o interior se integre à paisagem natural ao redor; saiba mais detalhes sobre a mansão!