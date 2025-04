Assessor de Virginia Fonseca esclarece rumores após sair da mansão da famosa

Após anunciar que se mudará da mansão de Virginia Fonseca, Hebert Gomes esclareceu os rumores e garantiu que a amizade segue firme e forte

Recentemente, Hebert Gomes, assessor de Virginia Fonseca, anunciou que irá se mudar da mansão da digital influencer, onde morou por mais de dois anos. Não demorou muito para que os internautas levantassem rumores de que a amizade dos dois estaria estremecida, mas Hebert apenas realizou o sonho de ter seu próprio cantinho.

Em conversa com o Portal Leo Dias, ele garantiu que a amizade e a parceria profissional seguem firmes e fortes.“Eu só tenho a agradecer à família dela e do Zé por todo amor, carinho e apoio. Não largo minha BFF não", brincou ele.

O assessor, que costuma protagonizar momentos fofos com os filhos de Virginia e Zé Felipe, garantiu que continuará tendo contado com as crianças. “Eu tenho um amor muito grande por criança e jamais vou perder o vínculo com elas, é algo que nem passa pela minha cabeça até porque eu vou para a casa da Virginia sempre, nem se elas quiserem vão me esquecer", disse ele, se referindo à Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, seis meses. Hebert, inclusive, é padrinho do filho caçula do casal.

Por fim, Hebert afirmou que nunca ligou para as críticas que recebia por morar na casa de Virginia. “A única coisa que vai mudar é que agora terei um cantinho próprio, é mais uma conquista que alcanço ao lado deles. Sempre tem aquelas pessoas que são amarguradas com a vida e se tivesse a oportunidade faria a mesma coisa, eu sou bem tranquilo em relação a isso porque não ligo para o que as pessoas falam", afirmou.

Sobre o futuro, Hebert Gomes ainda planeja comprar seu próprio carro e ajudar os pais, que moram em Minas Gerais.

Fofura

Nesta quinta-feira, 3, Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar um novo vídeo de Maria Flor, de dois anos de idade. Fruto do relacionamento da influenciadora com Zé Felipe, a pequena arrancou risadas ao apelidar um bode e uma cabra de 'papai Zé e mamãe'. A família está em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, para comemorar o aniversário de Virginia no próximo domingo, 6.

Essa não é a primeira vez que uma das filhas de Virginia e Zé Felipe diverte os internautas com essa brincadeira. Em 2024, Maria Alice, primogênita do casal, também viralizou ao nomear os bois que avistava na estrada com os nomes de familiares.

