Amado Batista e Calita Franciele: saiba o destino da lua de mel do casal

O cantor sertanejo Amado Batista está oficialmente casado! No último no sábado, 15, ele subiu ao altar com a Miss Universe Mato Grosso, Calita Franciele.Agora, nesta terça-feira, 18, os dois embarcam para curtir a lua de mel. Para a viagem romântica, eles escolheram passar uns dias em Morro de São Paulo, na Bahia.

A informação foi confirmada pela assessoria ao portal GShow. Nesta segunda-feira, 17, o cantor cumpriu um compromisso profissional e fez um show em Custódia, Pernambuco. Após a apresentação, o casal seguiu viagem para aproveitar alguns dias juntos, antes de Amado retomar a agenda no próximo sábado (22), em Telêmaco Borba, Paraná.

Como foi o casamento?

A cerimônia religiosa foi realizada em uma fazenda do artista, localizada em Cocalinho, no Mato Grosso. O casal já havia oficializado a união no civil na última quinta-feira, 13.

Para subir ao altar, Calita usou um vestido branco volumoso e sem alças. A moça ainda trocou o modelito por um mais justinho para conseguir curtir a festa de maneira mais confortável. Amado Batista, por sua vez, escolheu um terno elegante em tom de azul claro e uma camisa social branca.

Nas imagens publicadas pela esposa do cantor nas redes sociais, também foi possível notar detalhes da decoração. O bolo do casal, por exemplo, contou com seis andares. O doce ainda foi personalizado com as mesmas flores que estavam no buquê da noiva.

Vale lembrar que Amado Batista e Calita Franciele estão juntos desde meados de junho do ano passado, mas só assumiram publicamente o romance nas vésperas do Natal. Na ocasião, após ser questionada pelo público sobre a relação com o cantor, a jovem confirmou a relação e contou que estava apaixonada.

