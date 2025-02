Valor do faturamento de Rebeca Andrade no carnaval impressiona

Saiba quanto Rebeca Andrade vai receber para fazer presença vip no carnaval de 2025. Valor é volumoso

A ginasta Rebeca Andrade vai trabalhar no carnaval e vai receber uma fortuna por isso. De acordo com o colunista Lucas Pasin, do Splash UOL, a atleta foi contratada para marcar presença vip e fazer publicidades em eventos ao longo dos dias de folia. Com isso, ela vai engordar sua poupança!

O colunista apontou que o cachê total dela deve ser de R$ 800 mil durante todo o carnaval.

Rebeca celebrou a oportunidade de trabalhar com sua imagem após o sucesso no esporte. “Vamos fazer meu pé-de-meia, galera, me chamem”, disse ela, e completou: “É importantíssimo valorizar não só a minha parte dentro do esporte, mas também fora dele. Eu trabalho com a minha imagem, e, como todos, também quero me dar bem na vida. Graças a Deus as coisas estão melhorando para mim. Estou bem feliz”.

O talento de Rebeca Andrade também na música

Recentemente, a ginasta Rebeca Andrade revelou que seu talento não está apenas no mundo esportivo. Depois de conquistar medalhas nas Olimpíadas de Paris 2024, ela soltou a voz e revelou que tem talento para cantar.

Em um novo vídeo nas redes sociais, a atleta surgiu cantando a música Amarelo, Azul e Branco, de Anavitória, enquanto usava suas medalhas olímpicas. Na legenda, Rebeca falou sobre a alegria de representar a ginástica artística e o povo brasileiro nos Jogos Olímpicos. "É sobre ter força para não desistir, ter garra e lutar até o final. É sobre incentivar, apoiar e fazer os outros acreditarem que é possível! Dizer e comprovar que a sua gratidão e sua fé te fizeram chegar tão longe, que até pra você que viveu tudo fica difícil de explicar! É sobre representar todo mundo e se sentir representado tambem! É sobre se orgulhar, chorar, vibrar, gritar, passar raiva, mas sentir uma alegria que invade o peito de todos quando você vence a si mesmo!", disse ela.

E completou: "É subir no pódio pra receber a sua medalha e se orgulhar independente da cor, pq só você sabe o que precisou enfrentar para chegar ali.. é subir no pódio da vida depois de ter dado o seu máximo e viver uma olimpíada! Tudo é resultado e é sempre um passo para crescer cada vez mais, mesmo que vc nao tenha alcançado o seu objetivo final. É ter gana pra querer mais, fazer mais, buscar mais, pq enquanto a chama do objetivo estiver acesa, o fogo interno continuará queimando e a chance de chegar no seu lugar mais alto, vai continuar rolando! Obrigada Paris 2024".