BBB 25: Renata se irrita com brincadeira de João Pedro: 'Ofensiva'

O brother João Pedro irritou a sister Renata com uma brincadeira na manhã desta terça-feira, 1, no BBB 25, da Globo. Os confinados foram avisados que teriam um evento em instantes e, no Quarto Nordeste, a bailarina questionou se eles precisariam usar "roupas leves e tênis" . O salva-vidas de rodeios, então, fez uma brincadeira a imitando.

Renata, contudo, não gostou das palavras proferidas pelo brother. "Tá vendo? Isso é uma brincadeira ofensiva", retrucou a cearense. "Me dá um abraço, por favor", pediu João Pedro, mas ela negou. "Não, isso é o tipo de brincadeira que eu não gosto", devolveu.

Logo em seguida, Renata entrou no banheiro do quarto. E Maike falou para o brother: "Ela não gostou, mano, da sua brincadeira". "Ela 'zoa' com 'nós' e 'nós' não pode brincar com ela", reclamou João. No entanto, o paulista o aconselhou a se desculpar com Renata. Assim que ela saiu do banheiro, o salva-vidas de rodeio pediu desculpas à aliada.

"O que é a brincadeira, Renata? Meu irmão falou que você é insuportável?", questionou João Gabriel. E ela confirmou: "Vocês acham normal?", a sister devolveu e os irmão dizem que é apenas uma brincadeira. "A gente tem níveis diferentes de brincadeira", falou ela.

Veja como foi o momento:

BBB 25: Renata avalia comportamento de brother

Mais cedo, Renata conversou com seus aliados na cozinha do BBB 25, da Globo, após a dinâmica do Sincerão desta segunda-feira, 31. Maike começou a falar de um determinado brother, com quem se desentendeu nas últimas semanas e a bailarina refletiu sobre o comportamento do confinado.

"Ele se fez de vítima, sim. Ele tem o direito de sentir o sentimento dele, mas também não pode reclamar. Já que ele colocou alvo nas outras pessoas, tem que entender que algum alvo vai para você também. (...) Todo mundo faz o quê? Enfrenta calada, de cabeça erguida", declarou ela. Leia mais!

