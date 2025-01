Paolla Oliveira arrasa com look de Carnaval: 'Onça guerreira'

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira usou o look escolhido para um ensaio de Carnaval e arrasou na produção, repleta de muito brilho

Em suas redes sociais, Paolla Oliveira sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com os seus mais de 37 milhões de seguidores.

Nesta terça-feira, 21, a atriz publicou em sua conta no Instagram diversas fotos em que aparece pronta para um ensaio da Acadêmicos da Grande Rio, onde ela desfilará como Rainha de Bateria no Carnaval 2025.

O look escolhido pela artista foi todo dourado e repleto de brilho, o que ressaltou ainda mais a sua boa forma. Além disso, Paolla apostou em um adereço na cabeça e em uma maquiagem com tons de dourado com direito a batom vermelho.

"A força hoje é a da onça guerreira. Quem falou que ela não ia aparecer este ano? Cabocla Herondina representa a força e a sabedoria da mulher. Conhecida por um gênio forte e por falar o que pensa, mesmo sendo uma cabocla de poucas palavras. Dona dos perfumes e essências aromáticas da Amazônia. Com a força das ajuremadas, estou pronta para perfumar e chacoalhar Caxias", escreveu ela na legenda da publicação.

Em 2025, a Acadêmicos do Grande Rio leva para a avenida o samba enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós.

O cantor Diogo Nogueira e a namorada, a atriz Paolla Oliveira, protagonizaram um momento divertido para os fãs do casal na madrugada de segunda-feira, 20. Isso porque um trecho do show do pagodeiro viralizou no X, antigo Twitter, ao registrar a famosa dando um tapa e um aperto no bumbum do amado.

Na ocasião, enquanto o artista soltava a voz, a atriz apareceu na beira do palco dançando, cantando com o parceiro e fazendo brincadeiras.

Após o momento romântico, Diogo virou-se para andar pelo palco e, ao perceber que o namorado virou de costas, Paolla deu um tapa e apertou diversas vezes o bumbum do namorado.

No X, os internautas reagiram ao momento: "Em questão de segundos Paolla Oliveira simplesmente: cantou com Diogo Nogueira, deu um tapa na bunda dele e apertou, derrubou uma garrafa, agiu como se nada tivesse acontecido e continuou dançando. Essa mulher é espetacular"; "Que casal que exala parceria e diversão": "Esse casal, além de ser um tesão, sabem viver", foram algumas das reações na rede.

