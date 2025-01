Paolla Oliveira ostenta corpão com look cavado: 'Perfeita'

A atriz Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao postar fotos usando um look cavado à beira da piscina

Paolla Oliveira elevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques esbanjando beleza e seu corpaço

Nos registros publicados no feed do Instagram, a atriz, que namora o cantor Diogo Nogueira, aparece usando um maiô cavado branco, enquanto faz várias poses à beira de uma piscina. O look da artista destacou suas curvas impecáveis.

"Nunca me vi tanto de maiô numa semana kkkkk. Mas pra dizer que não é sobre o que perdemos, é sobre o que ganhamos, aí vai mais uma!!", escreveu a artista, que nesta última sexta-feira, 17, foi fotografada enquanto gravava um comercial em uma praia do Rio de Janeiro.

Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "A mais linda do mundo", disse uma seguidora. "Cada dia mais gata, cada dia mais perfeita, espetacularmente linda", falou outra. "Não tem jeito, é a musa do verão", afirmou uma fã.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Paolla Oliveira conta que perdeu trabalhos após mostrar 'corpo real'

A atriz Paolla Oliveira abriu o coração ao falar sobre a liberdade de poder mostrar o 'corpo real' após deixar de lado a pressão estética. A artista, que costuma compartilhar fotos de seu físico nas redes sociais, já sofreu ataques por estar 'fora dos padrões'.

Em conversa com o site 'Gshow', a famosa contou que já perdeu contratos de trabalhos por 'colocar a cara a tapa' e exibir seu corpo como ele realmente é. "Mais do que perder contratos, deixei ir algumas marcas e produtos que não faziam mais parte da pessoa que eu me tornei e do que não queria mais ajudar a reforçar. Com isso, acho que ganhei força com marcas que já tinham um conceito mais apurado desse feminino [...]", declarou em um trecho. Saiba mais!

Leia também:Paolla Oliveira prestigia estreia de programa de Diogo Nogueira