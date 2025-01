Diogo Nogueira ganha tapa e apertão no bumbum de Paolla Oliveira em show

O cantor Diogo Nogueira protagoniza momento descontraído com a namorada, a atriz Paolla Oliveira, durante seu show e vídeo viraliza nas redes sociais

O cantor Diogo Nogueira e a namorada, a atrizPaolla Oliveira, protagonizaram um momento divertido para os fãs do casal na madrugada desta segunda-feira, 20. Isso porque um trecho do show do pagodeiro viralizou no X, antigo Twitter, ao registrar a famosa dando um tapa e um aperto no bumbum do amado.

Na ocasião, enquanto o artista soltava a voz, a atriz apareceu na beira do palco dançando, cantando com o parceiro e fazendo brincadeiras.

Após o momento romântico, Diogo virou-se para andar pelo palco e, ao perceber que o namorado virou de costas, Paolla deu um tapa e apertou diversas vezes o bumbum do namorado.

No X, os internautas reagiram ao momento: "Em questão de segundos Paolla Oliveira simplesmente: cantou com Diogo Nogueira, deu um tapa na bunda dele e apertou, derrubou uma garrafa, agiu como se nada tivesse acontecido e continuou dançando. Essa mulher é espetacular"; "Que casal que exala parceria e diversão": "Esse casal, além de ser um tesão, sabem viver", foram algumas das reações na rede.

Confira, abaixo, o momento:

Paolla Oliveira apertando a bunda de Diogo Nogueira e esbanjando plenitude. pic.twitter.com/DuFTlsMA9L — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 20, 2025

Paolla Oliveira exibe 'corpo real' em trabalho na praia

Na última sexta-feira, 17, Paolla Oliveira foi clicada durante dia de gravação na praia do pepe, localizada no Rio de Janeiro. Na ocasião, a artista estava gravando um comercial e chamou a atenção ao exibir as curvas no trabalho.

A famosa exibiu o seu corpo real ao usar um maiô amarelo super cavado, que ressaltou ainda mais as suas curvas.

Paolla esbanjou simpatia e fez questão de sorrir para os fotógrafos presentes no local. A artista está escalada para interpretar Heleninha Roitman no remake da novela Vale Tudo, que deve estrear este ano na Rede Globo. Confira!

