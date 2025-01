Nattan surge aos beijos com Rafa Kalimann em novo vídeo

O cantor Nattan compartilhou novos momentos ao lado da influenciadora digital Rafa Kalimann, com quem assumiu um romance recentemente

O cantor Nattan compartilhou mais momentos ao lado da influenciadora digital Rafa Kalimann, com quem assumiu um romance publicamente nos últimos dias. Nesta sexta-feira, 3, o artista resgatou alguns vídeos de sua virada de ano e, em um deles, mostrou um beijo apaixonado que deu na amada.

A ex-BBB acompanhou o namorado em uma sequência de shows na reta final de 2024 por todo o Brasil. No show da virada, em Recife, ele interagiu com a amada, que estava no palco, em diversos momentos. Na publicação do Instagram, ele mostrou alguns momentos de suas apresentações, incluindo o beijo na amada. Na legenda, ele exaltou sua virada de ano em Pernambuco e falou sobre este ter sido o melhor réveillon de sua vida.

"Em 2023 eu tive a honra de ser o artista mais ouvido do Pernambuco e ainda hoje eu não o tenho palavras pra descrever o meu amor por VOCÊS. Especialmente também a Recife. 1 milhão de pessoas nessa noite. É muita gratidão e muito respeito a essa cidade maravilhosa, estado que é tão apaixonante. Sempre que venho a Recife eu digo a todos que ainda quero morar por aqui. O ar que respiro aqui é diferente, sabe. Me faz tão bem, a energia me consome e a cultura me domina. Feliz ano novo, o melhor ano novo da vida com vocês. E tinha que ser aqui, tinha que ser com vocês. E pelo resto da minha se for aqui eu vou ser o cara mais feliz do mundo. Te amo, meu Pernambuco. E dia 8 de fevereiro a gente se encontra no maior Desmanttelo do Brasil", escreveu.

Recentemente, ele deu o que falar ao postar a primeira foto ao lado de Rafa Kalimann. Isso porque, ambos estavam em outros relacionamentos no último mês. O cantor declarou o fim de seu namoro com Layla Samylle após cerca de quatro anos juntos. O término da relação foi revelado no fim de novembro ao Portal LeoDias.

Rafa Kalimann, por sua vez, também estava solteira. Apesar de não ter confirmado publicamente o fim do namoro com o ator Allan Souza, ambos apagaram as publicações de casal em seus perfis e deixaram de se seguir nas redes sociais.

