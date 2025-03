Grávida, Brunna Gonçalves mostra preparação para desfile de Carnaval

A dançarina Brunna Gonçalves se prepara para desfilar grávida na Marquês de Sapucaí e fez questão de mostrar os seus preparativos

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta segunda-feira, 3, a dançarina se prepara para desfilar pela Beija-Flor de Nilópolis na Marquês de Sapucaí, no Carnaval do Rio de Janeiro.

E esse desfile tem tudo para ser ainda mais especial, já que a famosa está à espera de Zuri, sua primeira filha com Ludmilla.

Brunna fez questão de mostrar que os preparativos para o desfile já começaram logo cedo. "Finalmente chegou o grande dia. Já comecei os preparativos, drenagem e bolsinha quente na lombar. Não estava ansiosa, agora estou. Quero me ver pronta logo. Vai ser muito especial viver isso com minha filha aqui dentro. Me preparei e me programei tanto para isso, não acredito que deu tudo certo e que esse dia chegou", disse ela.

Em seguida, a artista posou na frente do espelho e fez questão de exibir o barrigão da gravidez. "Filha, vamos arrasar muito hoje", escreveu a mamãe coruja.

Empresária

Brunna fez o post para divulgar a sua própria marca de cosméticos, que ainda não teve o nome revelado.

"Transformar sonhos em realidade exige coragem, estratégia e uma visão clara do futuro. Hoje, dou um passo definitivo como empresária e executiva da minha própria marca de cosméticos. Esse projeto nasceu do desejo de criar algo autêntico, que carregasse minha essência e impactasse o mercado de forma genuína. Cada detalhe foi pensado com propósito, cada escolha reflete minha dedicação. Em breve, apresentarei ao mundo o resultado de dois anos de trabalho intenso. Estou pronta para compartilhar essa nova fase e levar minha marca além do óbvio. O melhor ainda está por vir", escreveu ela na legenda da publicação.

