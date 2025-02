Brunna Gonçalves celebra criação da própria marca de cosméticos

Em suas redes sociais, a dançarina Brunna Gonçalves celebrou a criação da sua própria marca de cosméticos. Confira o post dela!

Em suas redes sociais, Brunna Gonçalves sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.

Nesta quarta-feira, 26, a dançarina publicou uma foto em que aparece nua colocando o barrigão da gravidez para jogo. A famosa está à espera de Zuri, sua primeira filha com Ludmilla.

Brunna fez o post para divulgar a sua própria marca de cosméticos, que ainda não teve o nome revelado.

"Transformar sonhos em realidade exige coragem, estratégia e uma visão clara do futuro. Hoje, dou um passo definitivo como empresária e executiva da minha própria marca de cosméticos. Esse projeto nasceu do desejo de criar algo autêntico, que carregasse minha essência e impactasse o mercado de forma genuína. Cada detalhe foi pensado com propósito, cada escolha reflete minha dedicação. Em breve, apresentarei ao mundo o resultado de dois anos de trabalho intenso. Estou pronta para compartilhar essa nova fase e levar minha marca além do óbvio. O melhor ainda está por vir", escreveu ela na legenda da publicação.

Brunna Gonçalves revela quantos quilos já ganhou

Recentemente, a dançarina Brunna Gonçalves decidiu responder algumas dúvidas de seus seguidores sobre a sua primeira gestação em seu perfil no Instagram. Na ocasião, a esposa da cantora Ludmilla revelou aos fãs quantos quilos ganhou desde o início da gravidez e comparou a evolução da barriga com o passar dos meses.

"Ganhou bastante peso?", perguntou um usuário do Instagram. "Até agora, nove quilos", contou Brunna. A bailarina também fez um "antes e depois", para exibir a barriga chapada antes de engravidar e o aumento do volume após a entrada no segundo semestre da gestação.

A mulher de Ludmilla está à espera de Zuri, a primeira filha do casal. No ano passado, Brunna passou por um longo tratamento até que estivesse apta a conceber a filha por meio da fertilização in vitro (FiV).

