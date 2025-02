Atualidades / Carnaval

Com barrigão de fora, Brunna Gonçalves arrasa em noite de samba

Brunna Gonçalves elegeu um look que deixou seu barrigão à mostra e arrasou no samba no pé durante o ensaio da Beija-Flor de Nilópolis

Brunna Gonçalves - Foto: Reprodução/Instagram