LhaLa Peel chega ao Brasil e chama atenção de celebridades nacionais

Procedimento de peelings coreano atrai personalidades do mundo e não causa descamação, vermelhidão ou desconforto aos pacientes

Considerado uma inovação em peelings, o LhaLa Peel é um dos procedimentos que tem ganhado destaque na Coreia do Sul, e entre celebridades de Hollywood que realizaram o procedimento às vésperas da cerimônia do Oscar. Ele está fazendo sucesso por entregar uma pele com aparência de vidro, o famoso efeito glass skin.

O procedimento acaba de chegar ao Brasil e já chamou a atenção de várias celebridades. Por ser considerado quarta geração, ao contrário convencionais, não causa descamação, vermelhidão ou desconforto, sendo ideal para pacientes que buscam estar com a cútis glow, hidratada e com menos poros abertos antes de festas e eventos.