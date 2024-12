Emanuelle Araújo fala sobre novo papel no cinema: 'Uma história dramática'

Emanuelle Araújo conta detalhes de novo trabalho no cinema em entrevista à CARAS EUA

Reduto de ícones da cinematografia mundial, Los Angeles foi inebriada pelo talento verde e amarelo durante a 17ª edição do Los Angeles Brazilian Film Festival, evento que promove o audiovisual nacional em solo norte-americano. Estrela do longa O Barulho da Noite, Emanuelle Araújo (48) levou para casa o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação no filme dirigido por Eva Pereira.

“Ao tratar de temas delicados e retratar o cotidiano rural do Brasil profundo, O Barulho da Noite revela uma história dramática contada por não ditos”, disse ela, que dá vida a Sônia e ainda assina a trilha sonora da obra.

Quem também brilhou no festival foi Samantha Schmütz (45), que mora em Los Angeles desde 2022. “Aqui o desafio é conquistar tudo do zero, porque também no Brasil as coisas são mais fáceis para mim. Estava precisando me reencontrar, num momento de recomeço”, chegou a dizer Samantha, durante recente entrevista.