Tadeu Schmidt mostra primeira foto da decoração do BBB 25

Menos de uma semana antes da estreia do BBB 25, Tadeu Schmidt dá spoiler de detalhe da decoração da casa do reality show

O apresentador Tadeu Schmidt já está na contagem regressiva para a estreia do BBB 25, da Globo. Nesta quarta-feira, 8, ele compartilhou a primeira foto de um detalhe da decoração da casa do reality show.

O comunicador exibiu uma selfie de uma parede com um painel de Led com o nome do reality. Porém, ele não revelou qual é o local onde a decoração está montada.

“Primeira imagenzinha da casa do #BBB25!!!! A apresentação oficial é amanhã, dia 9… Mas ontem eu já tive o prazer de conhecer a nova decoração. Coisa LIN-DAAAAAA!!!! E teve um cômodo que me deixou emocionado… Amanhã vocês vão entender…", afirmou ele.

A equipe do Big Brother Brasil vai revelar a lista oficial de participantes na quinta-feira, 9, ao longo da programação da Globo. Neste ano, os participantes vão entrar no confinamento em duplas e também terá integrantes famosos.

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro de 2025.

Previsões para o BBB 25

O reality show BBB 25 estreia no dia 13 de Janeiro sob o comando de Tadeu Schmidt e promete muitas emoções ao ter os participantes confinados em duplas. Antes da estreia do programa, que tal saber quais são as previsões dos astros para o programa? Confira abaixo!

A astróloga Daniela Tomasi, do Personare, contou ao site Gshow sobre o que os telespectadores podem esperar do Big Brother Brasil em 2025. Ela contou que o signo de Libra vai influenciar as parcerias dos participantes ao longo do jogo. "Nesta edição, Lilith está em Libra no Ascendente, mostrando que manter a figura de 'bonzinho' não vai durar muito tempo. Na Astrologia e na Mitologia, Lilith é expulsa do paraíso. Com Lilith em Libra no Ascendente, podem acontecer eliminações inesperadas ou grupos que excluem algum participante", disse ela.

Então, a astróloga garantiu que podem acontecer romances na casa, mas nada que dure muito tempo. "A presença de Netuno, no entanto, sugere que algumas relações podem ser baseadas em idealizações, não sobrevivendo fora do confinamento", afirmou.

Outra previsão é de conflitos entre os brothers e sisters. "Sentimentos mal resolvidos podem gerar conflitos, mas também haverá momentos de união genuína e acolhimento. Além disso, o signo de Câncer é conhecido por ser caseiro e emocional, mas sua energia pode se tornar dramática e até vingativa em situações de estresse, como o confinamento", informou.