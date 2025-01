Bial aponta melhor estratégia para ganhar o BBB: 'Clássico enredo'

Ex-apresentador do BBB, Pedro Bial relembrou o enredo do primeiro vencedor do reality show e opinou sobre a 'melhor estratégia' para chegar a final

Pedro Bial marcou gerações e fez história na TV ao comandar durante anos o Big Brother Brasil. Sempre lembrado como o primeiro apresentador do reality show da TV Globo, o comunicador participou do 'BBB: O Documentário', disponível na Globoplay.

Na noite de terça-feira, 7, a emissora exibiu na íntegra o primeiro episódio da obra, que contou com a participação de Pedro Bial. Ao longo da entrevista, o apresentador comentou sobre a trajetória dos confinados e apontou a melhor estratégia para ganhar a competição.

"Primeiro, você tinha um rapaz que foi vitimizado. Aí, quando o espectador identifica alguém sendo vitimizado, isso é meio caminho dado pra ele ganhar. A clássica solidariedade do espectador com o mais fraco", recordou Bial, se referindo a Kléber Bambam, vencedor do BBB 1. "Clássico enredo que repetiu algumas vezes. Manda pro paredão, bate e volta, bate e volta, bate e volta, aí já ganhou", opinou.

Vale lembrar que Pedro Bial esteve no comando do BBB até a 16ª edição, quando estreou seu programa 'Conversa com Bial', substituindo o 'Programa do Jô'. Após a saída do apresentador, Tiago Leifert assumiu o reality show de 2017 a 2021, dando lugar a Tadeu Schmidt.

Então esse é o segredo do BBB desde a primeira edição? 🤯 #BBBODoc#RedeBBBpic.twitter.com/Mg5Vrd8SE5 — TV Globo 📺 (@tvglobo) January 8, 2025

Quando começa o BBB 25?

Os fãs de reality show estão cada vez mais perto de acompanhar o BBB 25. A atual edição do reality show da TV Globo vai ao ar a partir do dia 13 de janeiro e terá duração de 100 dias.

Pedro Bial enaltece Fernanda Torres após atriz vencer Globo de Ouro

Após Fernanda Torres emocionar o Brasil ao vencer o Globo de Ouro 2025 na categoria de 'Melhor Atriz', pelo filme Ainda Estou Aqui, a atriz recebeu uma homenagem carinhosa do ex-marido, o apresentador Pedro Bial, nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, Bial compartilhou uma foto de Fernanda ainda jovem, exaltando a família talentosa da artista: "Nanda, Fernanda, Fernando, Cláudio. A família do teatro encurta séculos, alonga a vida breve", escreveu ele.

Leia também: Kleber Bambam diz que foi o maior fenômeno do BBB: "Fui muito grande"