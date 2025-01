Vídeo inédito mostra reação de Juliette ao descobrir participação no BBB 21

Campeã do BBB 21, Juliette foi pega de surpresa com a notícia de que tinha sido escolhida para entrar no reality show; veja vídeo

Nos últimos dias, um vídeo inédito de Juliette antes do BBB 21 viralizou nas redes sociais. O registro em questão, compartilhado originalmente por Val Souza, ex-integrante da produção do reality show da TV Globo, mostra a reação da cantora ao descobrir que foi selecionada para o programa.

No vídeo, Juliette é orientada a revelar nome, profissão e idade. Assim que finalizou a apresentação, a pessoa responsável pela gravação contou para a artista que ela havia sido escolhida para entrar no BBB.

Bastante surpresa e emocionada, ela agradeceu a oportunidade e foi correndo arrumar as malas. "Meu Deus, tenho roupa não! Jesus, obrigada. Você está brincando? Não estou acreditando, não", declarou Juliette, ainda desacreditada.

Juliette se tornou um fenômeno e venceu o BBB 21 com 90,15% dos votos do público, o recorde em finais com três participantes. Atualmente, ela segue carreira de influenciadora digital e cantora, e acumula quase 30 milhões de seguidores só no Instagram.

Repórter responsável por levar Juliette para o confinamento do BBB21 libera vídeo do momento em que ela descobre que estava indo pro programa.

Juliette entrega spoilers sobre o BBB 25

Campeã do BBB 21 e um dos maiores fenômenos do reality, Juliette Freire revelou recentemente algumas pistas sobre o aguardado BBB 25, da TV Globo. Em uma publicação nas redes sociais do programa, a influenciadora adiantou que os temidos Monstros da próxima edição terão uma inspiração especial, deixando os fãs ainda mais ansiosos para a estreia.

"Ai, minha gente, BBB 25 tá chegando e eu tô feliz, porque o Big Brother me deixou contar para vocês uma novidade. Fofoca!", iniciou Juliette. "Os Monstros serão especiais nessa temporada, inspirados em grandes momentos do próprio BBB. Não é massa? Eu tô curiosa, será que aquele meu Monstro com Fiuk vai entrar também?", questionou, em tom bem-humorado.

Ainda no vídeo, a ex-BBB fez um pedido aos internautas. "O Big Brother também me pediu para perguntar a vocês: quais momentos do BBB vocês acham que deveriam virar Monstros?", concluiu.

