Vai casar quando? Juliette abre o coração sobre noivado com Kaique Cerveny

A ex-BBB Juliette Freire disse o tão sonhado ‘sim’ e está noiva do atleta Kaique Cerveny. Após compartilhar que o pedido foi oficializado em meio a amigos e familiares, a cantora falou sobre sua vida pessoal durante sua participação no primeiro dia da Comic Con Experience (CCXP), nesta quinta-feira, 5.

Em conversa com o portal GShow, ela contou: "Aprendi a dividir momentos muito especiais, coisa que antes eu não fazia. Nessa relação foi tudo muito natural. Fiquei um ano e depois assumi. O jantar foi só uma formalidade para minha família e minhas amigas, algo íntimo. Estamos muito felizes".

Ao falar sobre os planos para o casamento, ela contou que pretende deixar os preparativos para o ano que vem. "Noivamos e sabemos que queremos casar, mas ainda não chegamos na fase organizar. No próximo ano começamos a pensar nisso, vamos aproveitar cada passo".

Como foi o pedido de casamento?

No último sábado, 30, o aniversário de Juliette Freire foi comemorado antecipadamente com um jantar especial entre amigos e familiares em sua casa. Mas, a celebração não ficou apenas nisso, a ex-BBB oficializou seu noivado com Kaique Cerveny durante o evento.

Segurando um microfone, o rapaz, de 26 anos, avisou a mãe da amada que eles já tinham tido o momento em particular, mas que gostaria de fazer isso para todas as pessoas próximas para receber a aprovação.

"Mas eu jamais poderia fazer isso sem pedi a benção dos amigos, da família, de todo mundo, porque isso é mais especial, isso é um momento muito especial pra nós, então, dona Fátima, eu queria pedir a sua autorização para pedir essa mulher maravilhosa", falou Kaique e teve a confirmação da mãe de sua noiva.

Vale lembrar que Juliette assumiu o relacionamento com Kaique Cerveny no fim do ano passado.

