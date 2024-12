Juliette chega aos 35 anos como fenômeno digital e com trajetória de superação

Juliette completa 35 anos nesta terça-feira, 03; a grande campeã do BBB 21 tem trajetória marcada por momentos de superação; confira

Quando o assunto é Big Brother Brasil, não tem como não se lembrar de Juliette Freire, a campeã do BBB 21, que completa 35 anos nesta terça-feira, 03. A personalidade da mídia celebra mais um ano de vida com uma trajetória marcada por superação até se tornar uma das maiores influenciadoras do Brasil; relembre alguns momentos da carreira da artista.

Natural de Campina Grande, Juliette é advogada e maquiadora. Desde a infância trabalhava para ajudar no sustento da família numerosa. Por alguns anos cursou Letras e se formou em Direito, tentando seguir o sonho de ser delegada, mas foi em janeiro de 2021 que sua vida mudou para sempre.

Juliette caiu no gosto do público durante sua passagem no BBB 21, apesar de não ter conquistado grande parte dos telespectadores nos primeiros episódios, com o tempo, ela se transformou na queridinha e a grande protagonista da edição.

Com seu jeito sincero, personalidade forte e com um coração acolhedor, Juliette conquistou o público ao se manter fiel a si mesma e aos seus ideais! Quando saiu do programa, ela ostentava mais de 23,5 milhões de seguidores no Instagram. Com isso, ela fez história ao quebrar recorde atrás de recorde se seguidores nas redes sociais e se tornou a participante mais seguida de todas as edições, ultrapassando Rafa Kalimann (31), Grazi Massafera (42) e Sabrina Sato (43).

NUNCA ESTEVE SOZINHA

O discurso de vitória de Juliette, no BBB 21, também é um dos mais comentados da história. Com uma trajetória marcada por momentos conturbados, em muitos momentos do jogo, a ex-BBB ficou sem aliados.

No anúncio da vitória de Juliette, Tiago Leifert (44) fez questão de destacar a força da maquiadora e seu desempenho dentro do programa.

"Na verdade também, Ju, é que você nunca esteve sozinha, em nenhum momento. E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu, são os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do BBB 21, Juliette!”, declarou.

