Thaynara OG no BBB 25? Influenciadora reage à possibilidade de entrar no reality

Cotada para o BBB 25, a influenciadora digital Thaynara OG reagiu aos rumores de que teria aceitado o convite para a próxima edição do reality show. De acordo com informações do colunista Fefito, divulgadas neste sábado, 21, a blogueira teria aceitado o convite para integrar o time do Camarote ao lado da irmã Ludmila OG.

A edição terá uma dinâmica de duplas na próxima temporada, com estreia prevista para janeiro. Após a notícia ser divulgada, Thaynara se pronunciou sobre o suposto convite da Globo em conversa com o portal Leo Dias. "Gente, todo ano meu nome está nessa lista", disse ela, que afirmou em seguida: "Não vou, não".

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Extra recentemente, a atriz Priscila Fantintambém estaria negociando uma participação sua e do marido, o também ator Bruno Loves. Ainda segundo o portal, a atriz chamou a atenção de Boninho, que agora é ex-diretor do reality show, após se consagrar a campeã da Dança dos famosos, do Domingão com Huck, no ano passado.

Como vai ser o BBB 25?

Recentemente, a emissora divulgou novos detalhes sobre o reality show. Dessa vez, as duplas, que vão conviver ao longo de 100 dias, período previsto para duração da nova temporada, serão formadas por pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, casais. Laços fortes, construídos antes do confinamento, que serão colocados à prova aos olhos de milhões de espectadores.

Além disso, assim como nas últimas edições, Pipocas e Camarotes estão confirmados e todos devem levar alguém importante em sua vida para formar uma dupla. Os paredões, provas do líder, anjo e bate e volta estão garantidos. Além disso, as dinâmicas já conhecidas pelos fãs do reality como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha serão mantidas e terão mais interação com o público.

Vale lembrar que o BBB tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco e Rodrigo Tapias, direção-geral de Angelica Campos e direção de gênero de Rodrigo Dourado.

