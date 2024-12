Rafael Portugal volta ao CAT BBB e promete: ‘Com a mesma sede da primeira vez’

Em entrevista à CARAS Brasil, o humorista Rafael Portugal comemora volta ao CAT e promete não mexer no que foi sucesso nas temporadas 20 e 21 do BBB

Rafael Portugal (39) está de volta ao CAT BBB! A notícia movimentou as redes sociais nesta segunda-feira, 16, e só se fala disso. Os fãs do quadro, que foi o maior sucesso nas temporadas 20 e 21 do reality show da TV Globo, podem esperar muita diversão e boas risadas – o que não é novidade para quem acompanha o trabalho do humorista na TV, no streaming, no teatro e no cinema. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista – que também é ator, cantor e compositor – fala da emoção de reassumir seu antigo posto no Big Brother Brasil 25 e promete: “Com a mesma sede da primeira vez”.

Sem esconder a felicidade de voltar para a atração, Portugal conta como foi o convite para o retorno ao programa. “Na primeira vez que recebi o convite da volta, sentaram comigo para conversar, (perguntaram) o que eu achava. Eu falei: Mas é lógico! (O BBB) é uma das coisas mais legais que considero que eu tenha feito na vida, que mais gostei de fazer. Fiz muita coisa legal nessa vida, mas algumas eu pontuo, que eu amei ter feito”, diz.

“E não só pelo sucesso que foi o quadro, mas pelo formato mesmo: gostoso de fazer, de brincar com o programa, sabe? De zoar pessoas do programa, ser a voz do público ali, de igual maneira, às terças-feiras, né? Então, estou muito, muito feliz com o convite e no BBB histórico, em dupla, que eu acho que vai ser sensacional. Acho que tem muita história legal para acontecer. Vai ter muita troca boa com a gente, vai ter muito material bom”, emenda.

Assim que o anúncio de que Rafael Portugal estava de volta ao CAT BBB veio à tona, os fãs do programa e do humorista comemoraram nas redes sociais. E o artista ficou bastante empolgado com a repercussão. “Fiquei muito feliz com a resposta imediata do público, dos fãs, da galera que acompanha o meu trabalho. Muitos e muitos deles vieram por conta do BBB. Ganhei uma quantidade de seguidor absurda. E eles me pedem todos os anos, desde que eu saí, para que eu fizesse alguma coisa de novo no BBB. E que bom que eu volto, e volto para o CAT”, comemora.

Questionado sobre o que os fãs podem esperar para o BBB 25, ele garante: “O CAT BBB do Rafael Portugal, feito do mesmo jeito que eu fazia. Não vou mexer, não vou mudar nada; a não ser que a direção me peça alguma coisa, mas tenho certeza que vai ser com a mesma liberdade que eles me deram na primeira vez. E eles vão me dar agora liberdade também para opinar, para mexer, para falar, para qualquer coisa que eles queiram também, e isso tudo para acrescentar. E atender o público mesmo, as ligações de verdade, falar, brincar, compor as músicas para os personagens, parodiar situações. Tudo o que eu fazia, quero fazer de novo. Quero voltar com a mesma sede, a mesma alegria da primeira vez. É como se fosse a primeira vez mesmo. É um retorno, mas é um retorno com gostinho de vamos começar, vamos começar agora, vai ser assim”.

Rafael Portugal é de Realengo, no Rio. Ele é ator, cantor, compositor e humorista - Foto: Divulgação/TV Globo

JOGO EM DUPLAS

A casa mais vigiada do Brasil está prestes a abrir as portas para novos participantes. O BBB 25 vai começar dia 13 de janeiro, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt (50), com uma configuração inédita e muitas novidades, incluindo um elenco formado por duplas para encarar os 100 dias de disputa.

O jogo segue com a fórmula que o público já conhece e aprecia: Pipocas e Camarotes. A novidade está na divisão dos brothers dentro da casa; dessa vez, todos estarão em duplas. Para estarem no programa, os participantes precisarão de laços fortes, sejam eles com familiares, amigos ou até mesmo entre casais. Essas relações dentro do confinamento serão acompanhadas por milhões de espectadores e serão fundamentais para seguir na disputa.

“Achei genial a ideia da dupla; genial, genial. Foi muito irado quando Ana Clara foi com o pai dela (Ayrton, para o BBB 18), achei muito maneiro. E acho que ser dupla é muito legal porque o que a gente vai ver de coisas aí, né? Das duplas que estão juntos, das duplas que já separaram, que já não são mais dupla, de dupla que vai tentar ser a dupla do outro, que não sei até onde vai nisso, na regra. Se podem as duplas se desfazerem e criarem uma outra dupla dentro do programa. Quem era melhor amigo de infância, vai virar maior amigo do outro, que é avô, que entrou com o neto, que o neto não quer mais falar com o avô, que o avô agora é dupla do (...). Imagina? (risos). Pelo amor de Deus! Tem coisa aí, hein? Tem coisa aí”, brinca.

RODRIGO SANT’ANNA

Quem também está de volta é Rodrigo Sant’Anna (43), que além de estrelar a nova temporada do humorístico Tô de Graça, no Multishow, vai comandar um novo quadro no BBB 25. Assim como Rafael Portugal, o ator e humorista já marcou presença no Big Brother, interpretando personagens autorais nas edições 15 e 16.

“O Rodrigo Santana também, com humorístico dele, que eu sou fã. É um ídolo que eu posso chamar de amigo, um cara querido, genial, com humor que eu adoro”, finaliza o artista de Realengo, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

