Sarah Andrade revela amizade com três adversários do BBB 21; saiba quem são

Em entrevista à CARAS Brasil, Sarah Andrade revela seu maior aprendizado dentro do BBB 21 e amizade com antigos ‘desafetos’ após participação no reality

Participante do BBB 21, a empresária, neurocientista e comunicadora Sarah Andrade (33) revela, em entrevista exclusiva a CARAS Brasil, como o reality show da TV Globo mudou sua vida e como foi a experiência após sair do anonimato para uma personalidade conhecida por todo o País - que a levou a criar o projeto Mente Singular, auxiliando no autoconhecimento e inteligência emocional. Além disso, ela entrega seu maior aprendizado dentro do programa e quais "desafetos" do BBB passou a ter uma relação de amizade hoje.

Sarah relembra que julgava muito os participantes do Big Brother Brasil antes de entrar no reality. Lá dentro, teve uma nova visão, e conta qual foi o seu maior aprendizado. “É aprender a conviver com pessoas que têm vivências diferentes de você, histórias diferentes, traumas diferentes, porque às vezes a gente só vê um corte na TV (...) Eu sempre fui fã do programa e assistia sempre, e eu julgava muito as pessoas, os participantes que estavam naquela casa, por diversos motivos, assim como a maioria das pessoas faz”, fala.

“Quando você está lá dentro, vê o quanto que é diferente. E eu participando lá dentro, ainda não tinha essa noção; até quando você sai e reencontra as pessoas que estavam lá dentro junto com você. Aí, você entende que, às vezes uma pessoa que saiu cancelada por algum motivo – qual é a história daquela pessoa? O que por trás daquela pessoa? E aconteceu isso comigo. Várias pessoas dentro da casa não eram amigos meus, a gente não se dava bem, a gente não se falava, e eu saindo aqui fora, depois de conhecer as histórias, se tornaram muito próximas de mim”, continua a ex-BBB.

Sarah, então, volta a ressaltar que seu maior aprendizado dentro do confinamento do Big Brother foi, realmente, entender as pessoas. “Cada um tem a sua história, a sua trajetória; e saber respeitar isso, sabe? Depois que a gente entende isso tudo, a vida fica muito mais leve, muito mais tranquila. Quando você olha mais para o seu próprio umbigo, entende os seus problemas, as suas dúvidas, a sua história, entende que o outro tem a dele; e ele vai reagir de maneira diferente a cada coisa, independente do que está acontecendo no mundo”, reforça.

Questionada sobre quais participantes declarados rivais no jogo acabou se aproximando após sair do BBB, Sarah entrega: “Acho que todos os que eu não me dava bem lá dentro, aqui fora passei a me dar bem (risos). Mas dos que lá dentro realmente éramos totalmente opostos – porque tinha umas pessoas que acho que eram intermediárias –, e que eu converso bastante aqui fora, é a Lumena. A gente não estava bem lá dentro do jogo. Convivo bastante com ela aqui fora. Ela é uma pessoa incrível, de uma história maravilhosa. O Projota também. A gente brigava bastante dentro da casa, e aqui fora também foi uma outra história”.

“Enfim, é muito gostoso, sabe? A Karol (Concá) (também). Acho que da minha trajetória dentro do programa, todo mundo que lá dentro eu briguei por algum motivo, procurei aqui fora para conversar e para entender essas coisas. E não foi uma coisa que demorou muito, não. Inclusive, no primeiro dia que eu saí, já liguei para quase todos eles para entender o que tinha acontecido e para falar que jogo é jogo, vida é vida, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender a separar muito bem isso”, finaliza a comunicadora.

