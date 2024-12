Caco Ciocler abre o jogo sobre carreira como ator após se formar em Biologia

Vai sair das telinhas? O ator Caco Ciocler revelou como pretende conciliar a carreira artística com sua nova profissão como Biólogo

O ator Caco Ciocler surpreendeu o público recentemente ao revelar que finalizou sua graduação em Biologia. O artista, dono de papeis marcantes em novelas da TV Globo, celebrou a formatura no curso no início de dezembro deste ano e já está trabalhando na área de formação.

Em entrevista ao site 'Heloisa Tolipan', Caco abriu o jogo e revelou como pretende conciliar a carreira de ator com a nova profissão. Atualmente, ele trabalha em um laboratório da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

De acordo com Caco Ciocler, deixar as telinhas não está em seus planos. No entanto, a formação do artista não deve ficar somente na graduação. "Não pretendo deixar de ser ator, mas estou indo muito bem na Biologia. Talvez eu engate uma pós, um doutorado. Como tenho pavor de férias, talvez role (risos). Não consigo ficar parado e estou adorando a área", disse ele.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, o famoso revelou que a faculdade o ajudou positivamente na carreira artística após um momento de cansaço. "Estava com vontade de voltar a estudar a existência de uma maneira mais concreta, mais palpável. Estava um pouco cansado das armadilhas do ego, de alguns processos egoicos, em relação a questões e sofrimentos intangíveis que acompanham minha profissão", explicou.

