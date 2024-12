Bárbara Borges ganha declaração de Iran Malfitano: 'Te escolho todos os dias'

Casalzão! O ator Iran Malfitano compartilhou uma declaração romântica em celebração aos 2 anos de namoro com Bárbara Borges

O ator Iran Malfitano usou as redes sociais neste sábado, 21, para compartilhar uma declaração especial à namorada, Bárbara Borges. Os dois, que se conhecem há mais de 20 anos, iniciaram um romance em 2023, logo após participarem de 'A Fazenda 14', edição que consagrou a artista campeã.

Por meio de seu Instagram oficial, Iran publicou uma foto ao lado de Bárbara e destacou o quanto é feliz ao lado da companheira. "Que jornada nós estamos vivendo meu amor, amanhã fazem 2 anos que entendemos que nossa conexão era mais forte que somente uma amizade, e que eu entendi que temos tanto pra viver que em uma vida só não seria possível!", iniciou ele na legenda.

"Eu te escolho todos os dias! Feliz de estar escrevendo minha história junto com a sua! Que sorte a minha! Eu amo você! Ia liublu tibia dorogaya", completou Iran Malfitano. A atriz, por sua vez, fez questão de retribuir a homenagem especial do namorado e também deixou uma mensagem carinhosa nos comentários.

"2 anos de amor com muitas alegrias, aprendizados e cada vez mais fortalecidos. Te amo te amo te amo…", declarou Bárbara Borges. Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Iran abriu o coração ao falar sobre a família e o clima da casa cheia do casal com os filhos.

O ator é pai de Laura, de 13 anos, fruto de sua antiga relação, enquanto Bárbara é mãe de dois meninos: Martim, de 7, e Theo, de 5. "Moro com a Babi há quase dois anos, a Laura se dá super bem com os meninos, ela ama os meninos e os meninos amam a Laura. Quando eles juntam é uma energia só tem quando eles estão juntos", relatou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iran Malfitano (@iran_malfitano)

Bárbara Borges relembra vida antes de A Fazenda

Bárbara Borges continua a colher os frutos de sua participação em A Fazenda 14, reality show que ela considera um ponto de virada em sua carreira artística e vida pessoal. Em entrevista ao programa Desconecta Rio, da TV CARAS, a atriz compartilhou os motivos que a levaram a aceitar o convite da Record, revelando que enfrentou momentos de superação antes de retornar ao estrelato; confira o bate-papo completo!

Leia também: Bárbara Borges expõe brincadeira com Iran Malfitano após reality: 'Propósito do jogo'