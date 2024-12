Mãe de Endrick manda recado para a esposa do jogador em data especial

Tudo em paz! Mãe do jogador de futebol Endrick, Cintia Ramos compartilhou uma mensagem de aniversário para a nora, Gabriely Miranda

Dia de festa na casa de Endrick! A esposa do jogador de futebol, Gabriely Miranda, completou mais um ano de vida na sexta-feira, 20, e ganhou um recado bastante especial da sogra, Cintia Ramos.

Por meio dos stories no Instagram, a mãe do atleta do Real Madrid publicou uma foto ao lado da nora e a parabenizou pela data especial. "Parabéns, muita saúde e felicidades. Deus abençoe sua vida!", escreveu Cintia na legenda da imagem.

O post da mãe de Endrick em celebração ao aniversário de Gabriely Miranda coloca novamente um ponto final nas especulações de um possível conflito entre a jovem e a sogra. Em outubro deste ano, em meio a rumores de que as duas não se dariam bem, Cintia compartilhou nas redes sociais um momento em família ao lado da nora.

Na foto em questão, elas aparecem em uma mesa de jantar junto com Noah, irmão caçula de Endrick. Em clima de harmonia, os três posaram sorrindo para a câmera. "Lar é onde o coração se forma, mas a mesa é onde ele se conecta", declarou a mãe do atleta na ocasião.

Vale lembrar que Endrick e Gabriely Miranda oficializaram a união de forma discreta e intimista em setembro deste ano. Através das redes sociais, em uma publicação conjunta, os dois revelaram que estão casados.

Mãe de Endrick parabeniza a nora - Reprodução/Instagram

A casa que a influenciadora digital e modelo Gabriely Miranda vive com o jogador Endrick já está decorada para o Natal! Ela usou as redes sociais recentemente para mostrar como está a árvore deste ano em seu lar e se declarou ao amado.

No feed do Instagram, ela compartilhou um vídeo em que aparece enfeitando a árvore. "Você sempre amou o natal, mas esse ano é mágico porque é o primeiro na sua casa com o amor da sua vida", escreveu na publicação; confira detalhes!

