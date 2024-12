William Bonner surge com o braço imobilizado e revela acidente

O jornalista William Bonner revelou que precisou imobilizar o braço após se acidentar perto de sua casa; saiba o que aconteceu

O jornalista e apresentador William Bonner usou as redes sociais neste sábado, 21, para contar ao público que acabou se acidentando e precisou imobilizar um dos braços. Por meio de seu Instagram oficial, o âncora do 'Jornal Nacional' revelou que tropeçou durante seu retorno para casa após realizar alguns exercícios físicos.

Além de uma tipoia no braço, William Bonner também colocou uma tala na mão. "Um tropeço a 400 metros de casa, depois de 8 km de exercício", escreveu o comunicador na legenda da postagem, sem revelar mais detalhes.

Nos comentários, diversos internautas deixaram comentários desejando uma boa recuperação ao jornalista. "Caramba, se cuida garoto", disse a atriz Elizabeth Savala. "A vida fitness querendo te derrubar, boa recuperação", falou uma seguidora. "Boa recuperação e muito cuidado", declarou outra. "Garantindo o atestado para as festas de fim de ano", brincou uma terceira.

William Bonner vai se aposentar? Jornalista abre o jogo

Rencentemente, o apresentador William Bonner esbanjou sinceridade ao falar sobre os rumores de aposentadoria em sua carreira. Comandando de Jornal Nacional, da Globo, ele sempre é alvo de boatos de que pode ser aposentar a qualquer momento. Agora, ele comentou pela primeira vez sobre a possibilidade de sair da TV.

Em entrevista com o jornalista Hugo Gloss durante o prêmio Melhores do Ano, Bonner foi questionado sobre os rumores de que está pensando em se aposentar e surpreendeu ao confirmar os boatos. "Claro que sim. Quem é que não pensa em se aposentar? Tenho 38 anos de carreira", disse ele.

Então, Gloss perguntou sobre os rumores de que Cesar Tralli pode ser o substituto de Bonner no Jornal Nacional e quis saber se o comunicador apoia a possível substituição. "Você apoia?”, perguntou. E ele respondeu: "Totalmente, claro que sim”.

Logo depois, o jornalista ainda elogiou o colega de trabalho. "Cesar Tralli é um dos colegas mais gabaritados que eu tenho na Globo para assumir um cargo como esse na hora que chegar”, declarou. Vale lembrar que Cesar Tralli ganhou o prêmio de Jornalismo no Melhores do Ano, do Domingão com Huck.

