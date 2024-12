Ex-BBB Isabelle Nogueira celebra aniversário de 32 anos com festa surpresa

Ex-participante do BBB 24, Isabelle Nogueira foi surpreendida por amigos e familiares com uma festinha em seu aniversário; confira

Dia de festa na casa de Isabelle Nogueira! A ex-participante do BBB 24, da TV Globo, completou mais um ano de vida neste sábado, 21, e celebrou a data especial com uma festinha surpresa realizada por amigos e familiares. Por meio das redes sociais, a Cunhã-poranga mostrou detalhes do evento, realizado na noite anterior.

A festa preparada para Isabelle também contou com a presença do noivo, Matteus Amaral, que a presenteou com um buquê enorme de rosas vermelhas. A ex-sister ainda recebeu um carro de som com uma mensagem especial enviada por alguns fãs.

Bastante feliz com a surpresa, Isabelle Nogueira fez questão de agradecer o carinho e as mensagens de felicitações em seu aniversário de 32 anos. "Eu sou extremamente amada, próspera, abençoada, vitoriosa e realizada! Hoje é o dia do meu aniversário e nas primeiras horas eu ganhei uma festa surpresa dos meus amigos", iniciou ela na legenda.

"Esse ano inteiro foi um ano de festas e de surpresa. O maior idealizador desse projeto é Deus e eu percebo que tudo que eu orei a Deus no mais íntimo foi ouvido e vem sendo concretizado. Deus é vivo! Eu não tenho muito o que pedir mas tenho muito a agradecer, lembro quando eu era criança e orei pelas coisas que hoje eu tenho e vivo", continuou a ex-BBB.

Por fim, Isabelle deixou um recado aos fãs: "A vocês eu quero agradecer por cada boa vibração que você me emana. Deus vai te abençoar infinitamente mais! E desejo que você lute e creia nos seus sonhos. Pois o mesmo Deus que realiza os meus sonhos em cenários que parecia ser impossível, também realiza os teus", finalizou.

Isabelle Nogueira revela que começou a trabalhar aos 9 anos

Terceira colocada do BBB 24, Isabelle Nogueira sempre deixa claro como o programa mudou a realidade de sua vida e de sua família. Além do reconhecimento nacional, a dançarina pôde trazer uma condição financeira melhor para casa, algo que desde muito cedo já era uma preocupação sua, que refletiu até a fase adulta.

Em entrevista à Revista CARAS, Isabelle Nogueira conta que começou a trabalhar ainda durante sua infância. A finalista do BBB ainda afirma que as experiências poderiam ter a tornado uma pessoa diferente do que é hoje, porém, ela escolheu usar suas dificuldades para o bem; confira o bate-papo completo!

