Vidente que previu a Covid faz nova previsão impressionante para o mundo

O vidente Nicolas Aujula choca com nova previsão assustadora para o mundo após prever a pandemia de Covid-19

O vidente inglês Nicolas Aujula chocou o mundo há alguns anos ao fazer a previsão da pandemia de Covid-19. Agora, ele voltou à internet com uma nova previsão assustadora. Ele fez uma leitura do que pode acontecer em 2025 e chocou com sua revelação.

Ao falar sobre o ano de 2025, o sensitivo contou que existe a possibilidade de iniciar uma Terceira Guerra Mundial no meio do ano e que o ser humano irá mostrar um lado de maldade. “Veremos ator horríveis de maldade humana e violência uns contra os outros em nome da religião e do nacionalismo”, disse ele ao site Daily Mail.

Além disso, ele disse que a terra deve cobrar o ser humano pelas mudanças climáticas na atualidade. Por fim, o vidente disse que será um bom ano para os trabalhadores. “Vejo que haverá maior transparência salarial no local de trabalho para que os funcionários possam ver ou verificar o que as pessoas ganham para criar justiça”, afirmou.

Previsões para o BBB 25

O reality show BBB 25 estreia no dia 13 de Janeiro sob o comando de Tadeu Schmidt e promete muitas emoções ao ter os participantes confinados em duplas. Antes da estreia do programa, que tal saber quais são as previsões dos astros para o programa? Confira abaixo!

A astróloga Daniela Tomasi, do Personare, contou ao site Gshow sobre o que os telespectadores podem esperar do Big Brother Brasil em 2025. Ela contou que o signo de Libra vai influenciar as parcerias dos participantes ao longo do jogo. "Nesta edição, Lilith está em Libra no Ascendente, mostrando que manter a figura de 'bonzinho' não vai durar muito tempo. Na Astrologia e na Mitologia, Lilith é expulsa do paraíso. Com Lilith em Libra no Ascendente, podem acontecer eliminações inesperadas ou grupos que excluem algum participante", disse ela.

Então, a astróloga garantiu que podem acontecer romances na casa, mas nada que dure muito tempo. "A presença de Netuno, no entanto, sugere que algumas relações podem ser baseadas em idealizações, não sobrevivendo fora do confinamento", afirmou.

Outra previsão é de conflitos entre os brothers e sisters. "Sentimentos mal resolvidos podem gerar conflitos, mas também haverá momentos de união genuína e acolhimento. Além disso, o signo de Câncer é conhecido por ser caseiro e emocional, mas sua energia pode se tornar dramática e até vingativa em situações de estresse, como o confinamento", informou.